Αυτός είναι ο λόγος που το ταξίδι στην Ιαπωνία γίνεται πιο ακριβό από φέτος

Διακρίνεται για τον πολιτισμό της και το υπέροχο φαγητό της. Και η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο, φιλοξενεί την πιο κουλ γειτονιά του κόσμου για το 2025.

Ωστόσο, όσοι σχεδιάζουν ένα ταξίδι στην Ιαπωνία το 2026, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν για ορισμένα επιπλέον έξοδα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Από φέτος, η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μερικές αλλαγές στις βίζες και τα τέλη για τους τουρίστες. Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση του φόρου εξόδου και το κόστος των θεωρήσεων μίας και πολλαπλών εισόδων.

Σύμφωνα με την ιαπωνική οικονομική εφημερίδα Nikkei, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για τη βελτίωση των υποδομών και της ασφάλειας στα αεροδρόμια, καθώς και για τη χρηματοδότηση εθνικών έργων, όπως η δωρεάν φοίτηση στο λύκειο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο φόρος εξόδου θα αυξηθεί από την έναρξη του πριν από έξι χρόνια, και η πρώτη αύξηση των τελών βίζας από το 1978.

Πάντως, δεν έχουν γίνει ακόμη επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το πότε ακριβώς θα εισαχθούν αυτές οι νέες τιμές.

Γιατί γίνεται πιο ακριβό από φέτος ένα ταξίδι στην Ιαπωνία

Από το 2019, όλοι υποχρεούνται να πληρώσουν ένα μικρό τέλος για να εγκαταλείψουν τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Ιαπώνων πολιτών. Αυτό προστίθεται αυτόματα στην τιμή του αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχεί ο ταξιδιώτης για τη συμπλήρωση οποιωνδήποτε εντύπων ή αιτήσεων πριν από αυτήν την αλλαγή.

Ο φόρος ανέρχεται επί του παρόντος σε ονομαστικό ποσό 1.000 γιεν (περίπου 5,60 ευρώ ή 4,90 λίρες), αλλά οι αναφορές υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να τον αυξήσει στο «διεθνές πρότυπο».

Άλλες χώρες με παρόμοια τέλη αναχώρησης ποικίλλουν σε κόστος. Στη Γερμανία, μπορεί να κυμαίνεται από 15,53 ευρώ έως 70,83 ευρώ, ανάλογα με το πού πηγαίνει κανείς, και στο Μεξικό είναι περίπου 68 δολάρια (58 ευρώ).

Δεν είναι σαφές ακριβώς πόσο σχεδιάζει να αυξήσει η Ιαπωνία αυτό το κόστος, αλλά για να ευθυγραμμιστεί με αυτά τα έθνη θα πρέπει να αυξηθεί κατά 10 φορές.

Αυτή τη στιγμή, αν θέλει κανείς να επισκεφθεί την Ιαπωνία, απαιτείται βίζα (την οποία οι περισσότεροι υπήκοοι της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Βρετανίας δεν έχουν) και θα πρέπει να πληρώσει είτε 3.000 γιεν (17 ευρώ) για μία μόνο είσοδο είτε 6.000 γιεν (34 ευρώ) για επαναλαμβανόμενη πρόσβαση. Το κόστος αυτό αναμένεται να αυξηθεί, αλλά είναι άγνωστο ακριβώς ποιο είναι το ποσό.

Ωστόσο, άλλα έθνη χρεώνουν πολύ περισσότερο για τις βίζες βραχείας διαμονής. Η βίζα βραχείας διαμονής του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα, κοστίζει σήμερα 127 λίρες (145,60 ευρώ) και όλες οι χώρες της ζώνης Σένγκεν χρεώνουν ένα σταθερό ναύλο 90 ευρώ, οπότε αναμένεται ότι οι αυξημένες τιμές της Ιαπωνίας θα είναι κάπου κοντά σε αυτό το επίπεδο.

Ο κύριος λόγος της αύξησης είναι ότι έχουν περάσει δεκαετίες από την τελευταία φορά που αυξήθηκαν αυτά τα τέλη, επομένως ήταν αναμενόμενο.

Επιπλέον, η χώρα αντιμετωπίζει υπερτουρισμό εδώ και αρκετό καιρό και οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι αυτό θα αποτρέψει ορισμένους επισκέπτες, δίνοντας στην Ιαπωνία τα χρήματα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει καλύτερα την αυξημένη ζήτηση για τουριστικές υποδομές.

