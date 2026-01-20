Ecommbx
Ταξίδευε για μήνες με γιοτ για να συναντήσει Ρωσίδα που γνώρισε online και κατέληξε... στη φυλακή

 20.01.2026 - 10:50
Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε έναν Αμερικανό πολίτη σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών επειδή πέρασε τα σύνορα πλέοντας από τις ΗΠΑ για να συναντήσει μια Ρωσίδα, την οποία είχε γνωρίσει στο Ίντερνετ, και στο γιοτ του βρέθηκε ένα όπλο, ανακοίνωσε η υπηρεσία των ρωσικών δικαστηρίων.

Ο άνδρας, ο οποίος κατονομάσθηκε ως Τσαρλς Γουέιν Ζίμερμαν, δήλωσε ένοχος, αλλά είπε στο δικαστήριο ότι φύλαγε το όπλο στο γιοτ του για την προσωπική του ασφάλεια και ότι δεν γνώριζε τον ρωσικό νόμο, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η υπηρεσία.

Η φυλάκισή του στη Ρωσία έρχεται να δώσει άδοξο τέλος στο μακρύ ταξίδι του Ζίμερμαν, ο οποίος απέπλευσε τον Ιούλιο του 2024 από τη Βόρεια Καρολίνα, έφτασε στην Πορτογαλία και, διαπλέοντας τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, έφθασε στο λιμάνι της Ρωσίας, το Σότσι, τον Ιούνιο του 2025.

«Ο Ζίμερμαν κατέθεσε στο δικαστήριο ότι γνώρισε μια γυναίκα από το Καζάν μέσω του Ίντερνετ και ότι αποφάσισε να πάει με το γιώτ του να τη συναντήσει», πρόσθεσε η δικαστική υπηρεσία αναφερόμενη στην πόλη της νότιας Ρωσίας.

«Όταν απέπλευσε, δεν μπήκε στον κόπο να μελετήσει τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και θεώρησε ότι τα όπλα, που είχε στο γιώτ του για την προσωπική του ασφάλεια, απλώς θα έπρεπε να παραμένουν πάντα μέσα στο σκάφος», σημείωνει η ίδια πηγή.

Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε πενταετή ποινή φυλάκισης από δικαστήριο του Σότσι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Βίντεο που δημοσιοποίησε η δικαστική υπηρεσία δείχνει ένα τουφέκι Remington και φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν από το γιώτ, και τον Ζίμερμαν να κάθεται εκεί με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του για να σχολιάσει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

