Εγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες

Με αφορμή καταγγελία από γονέα, που έφτασε στην ιστοσελίδα μας, όπου σύμφωνα με τον ίδιο αντιμετώπιζε πρόβλημα σε συγκεκριμένο σημείο της αίτησης στο σύστημα, το ThemaOnline επικοινώνησε με λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας για να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με το ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ.

Συγκεκριμένα όπως μας ανέφερε λειτουργός, «έχουν εγγραφεί περίπου 9 χιλιάδες μαθητές στην πρώτη δημοτικού μέσω του συστήματος» και πρόσθεσε πως, «τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται από γονείς που δεν έχουν δημιουργήσει Λογαριασμό Γονέα/Κηδεμόνα (CY Login) κι έτσι όσοι γονείς/ κηδεμόνες δεν διαθέτουν CY Login, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία και θα πρέπει να μεταβούν στο σχολείο για να πραγματοποιήσει την εγγραφή , όπως γινόταν παλαιότερα».

Που παρουσιάζονται προβλήματα

Ο λειτουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα από γονείς και σημείωσε ότι, «προβλήματα αντιμετωπίζουν κάποιοι γονείς οι οποίοι ενδεχομένως δεν διαβάζουν σωστά τις οδηγίες, καταχωρούν έντυπα που δεν είναι σωστά ενώ πρόβλημα αντιμετώπισαν και χωρισμένοι γονείς οι οποίοι καταχωρούν ότι έχουν πλήρη γονική μέριμνα επειδή το παιδί διαμένει μαζί του ενώ χρειάζεται χαρτί δικαστηρίου ή περίπτωση θανάτου με αποτέλεσμα να απορρίπτονται και να χρειάζεται να επαναλάβουν την διαδικασία».

Τι γίνεται με τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων

Επιπρόσθετα, ο λειτουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων, και σημείωσε πως, «όσα παιδιά φοιτούν στις ελεύθερες περιοχές, βάσει νομοθεσίας το αρχείο πληθυσμού, στα πιστοποιητικά γέννησης αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες αντί με ελληνικούς χαρακτήρες με αποτέλεσμα η εγγραφή τους να πραγματοποιείται με διαφορετικό τρόπο αφού δεν γίνεται αυτόματα από το αρχείο πληθυσμού και θα πρέπει να το καταχωρήσουν οι ίδιοι οι γονείς

Στοιχεία επικοινωνίας

Όπως λέχθηκε στην ιστοσελίδα μας, οι γονείς που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την εγγραφή του παιδιού τους, μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] , όπου λειτουργοί του Υπουργείου επικοινωνούν με τους γονείς και τους βοηθούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Επίσης μπορούν οι γονείς να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό Kέντρο Υποστήριξης: 22558618 καθημερινά Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08:00-16:00.