Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες

 22.01.2026 - 06:43
Εγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες

Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2026-2027 στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία διεξάγονται ηλεκτρονικά από τις 5 μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2026 ενώ έγινε παράταση την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Με αφορμή καταγγελία από γονέα, που έφτασε στην ιστοσελίδα μας, όπου σύμφωνα με τον ίδιο αντιμετώπιζε πρόβλημα σε συγκεκριμένο σημείο της αίτησης στο σύστημα, το ThemaOnline επικοινώνησε με λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας για να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με το ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ.

Συγκεκριμένα όπως μας ανέφερε λειτουργός, «έχουν εγγραφεί περίπου 9 χιλιάδες μαθητές στην πρώτη δημοτικού μέσω του συστήματος» και πρόσθεσε πως, «τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται από γονείς που δεν έχουν δημιουργήσει Λογαριασμό Γονέα/Κηδεμόνα (CY Login) κι έτσι όσοι γονείς/ κηδεμόνες δεν διαθέτουν CY Login, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία και θα πρέπει να μεταβούν στο σχολείο για να πραγματοποιήσει την εγγραφή , όπως γινόταν παλαιότερα».

Που παρουσιάζονται προβλήματα

Ο λειτουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα από γονείς και σημείωσε ότι, «προβλήματα αντιμετωπίζουν κάποιοι γονείς οι οποίοι ενδεχομένως δεν διαβάζουν σωστά τις οδηγίες, καταχωρούν έντυπα που δεν είναι σωστά ενώ πρόβλημα αντιμετώπισαν και χωρισμένοι γονείς οι οποίοι καταχωρούν ότι έχουν πλήρη γονική μέριμνα επειδή το παιδί διαμένει μαζί του ενώ χρειάζεται χαρτί δικαστηρίου ή περίπτωση θανάτου με αποτέλεσμα  να απορρίπτονται και να χρειάζεται να επαναλάβουν την διαδικασία».

Τι γίνεται με τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων

Επιπρόσθετα, ο λειτουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων, και σημείωσε πως, «όσα παιδιά φοιτούν στις ελεύθερες περιοχές, βάσει νομοθεσίας το αρχείο πληθυσμού, στα πιστοποιητικά γέννησης αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες αντί με ελληνικούς χαρακτήρες με αποτέλεσμα η εγγραφή τους να πραγματοποιείται με διαφορετικό τρόπο αφού δεν γίνεται αυτόματα από το αρχείο πληθυσμού και θα πρέπει να το καταχωρήσουν οι ίδιοι οι γονείς

Στοιχεία επικοινωνίας

Όπως λέχθηκε στην ιστοσελίδα μας, οι γονείς που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την εγγραφή του παιδιού τους, μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] , όπου λειτουργοί του Υπουργείου επικοινωνούν με τους γονείς και τους βοηθούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Επίσης μπορούν οι γονείς να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό Kέντρο Υποστήριξης: 22558618 καθημερινά Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08:00-16:00.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές

 22.01.2026 - 06:40
Επόμενο άρθρο

Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική

 22.01.2026 - 06:50
Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Την απόφαση να μην μεταβεί στο Νταβός και να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την τελετή υπογραφής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί, συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  22.01.2026 - 06:39
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές

Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές

  •  22.01.2026 - 06:40
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική

Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική

  •  22.01.2026 - 06:50
Εγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες

Εγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες

  •  22.01.2026 - 06:43
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

  •  22.01.2026 - 06:28
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;

  •  22.01.2026 - 06:35
Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.01.2026 - 07:03
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, το ρεσιτάλ Τραμπ για Γροιλανδία και το ωράριο αστυνομικών

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, το ρεσιτάλ Τραμπ για Γροιλανδία και το ωράριο αστυνομικών

  •  22.01.2026 - 07:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα