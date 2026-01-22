Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική

Στο Άστρος Κυνουρίας ένας λιμενικός, 53 ετών, που ήταν εν ώρα υπηρεσίας, προσπάθησε να δέσει ένα μικρό σκάφος, παρασύρθηκε από τα κύματα και έχασε τη ζωή του. Στην Άνω Γλυφάδα, ένα αυτοκίνητο, που παρασύρθηκε από τα νερά χτύπησε και σκότωσε γυναίκα που βρισκόταν πεζή στο σημείο.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Ραφήνας που βρίσκονται κοντά στις εκβολές του μεγάλου Ρέματος, προκειμένου να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο της πόλης λόγω της υπερχείλησης του ρέματος.

Νεκρός λιμενικός που «χτυπήθηκε» από κύμα στο Λιμάνι του Άστρους

Ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει κανείς πώς ο 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο στο Λιμάνι του Άστρους.

Οι περιγραφές των ανθρώπων που ήταν μαζί και είδαν την τραγωδία να εκτυλίσσεται μπροστά τους, είναι πραγματικά συγκλονιστικές.

Ο 53χρονος είχε τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετούσε στο Παράλιο Άστρος. Βρισκόταν πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού.

Εκείνη την ώρα προσπάθησαν να προσδέσουν ένα σκάφος, το κύμα τους παρέσυρε, τους έριξε μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα ο λιμενικός, πατέρας ενός παιδιού, να χάσει με τον τρόπο αυτό τη ζωή του.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας στο Άστρος, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά.

Γλυφάδα: Νεκρή πεζή από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά

Στην Άνω Γλυφάδα μια 56χρονη γυναίκα που προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου, έχασε τη ζωή της όταν ένα αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά έπεσε πάνω της και την εγκλώβισε κάτω από άλλο όχημα.

Η άτυχη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Δύο αυτοκίνητα βυθίστηκαν στην Σπύρου Λούη

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, το νερό της βροχής που είχε συσσωρευτεί νωρίς το βράδυ της Τετάρτης κάλυψε σχεδόν μέχρι τον ουρανό δύο οχήματα που ακινητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι οδηγοί των δυο οχημάτων βγήκαν μόνοι τους.

Το σημείο αποκλείστηκε από την Αστυνομία και γινόταν εκτροπή προς άλλες κατευθύνσεις, τόσο για τα οχήματα που κατέβαιναν από την Κηφισίας, όσο και γι’ αυτά που ανέβαιναν τη Σπύρου Λούη.

Μήνυμα 112 στους κατοίκους του Ασπροπύργου

Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους του Ασπροπύργου καθώς υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννου. Οι κάτοικοι της περιοχής Γκορυτσά κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

Πλέον έχει υποχωρήσει αισθητά η στάθμη των υδάτων του χειμάρρου κάτω από την γέφυρα.

Νωρίτερα υπήρχε σοβαρός κίνδυνος καθώς και στις δύο όχθες του χειμάρρου υπάρχουν σπίτια, και η στάθμη των υδάτων είχε ανέβει πάρα πολύ.

Εγκαίρως όμως έφτασαν στο σημείο τόσο τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας όσο και ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, τοποθέτησαν φράγματα από σακιά άμμου στην άκρη του δρόμου, ώστε να προστατέψουν τα σπίτια από το να μην πλημμυρίσουν τα ισόγεια και τα υπόγεια και παράλληλα μηχανήματα έργου απομάκρυναν τα φερτά υλικά από την κοίτη του χειμάρρου και έγινε μεγαλύτερη εκβάθυνση στο σημείο της κοίτης του ρέματος, ώστε να μπορέσει να ανακουφιστεί η ροή του χειμάρρου.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν διασώσεις, ούτε αντλήσεις ακριβώς γιατί και οι δύο τεχνικές που ακολουθήθηκαν έπιασαν, κι έτσι δεν είχαμε τα χειρότερα.

Φούσκωσε το ρέμα της Πικροδάφνης

Για ακόμα μία φορά σε κακοκαιρία το ρέμα της Πικροδάφνης φούσκωσε. Από το πρωί ο Δήμος έστησε ανάχωμα προκειμένου το νερό να μην περάσει σε σημείο που είχε υποστεί καθίζηση από προηγούμενη κακοκαιρία πριν από 3-4 βδομάδες και επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση.

Κλιμάκια του Δήμου, πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ προσπαθούν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κυκλοφοριακά προβλήματα στου Ρέντη

Οι δρόμοι στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στου Ρέντη μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Το νερό κατέκλυσε το οδόστρωμα, τα οχήματα κινούνταν αργά και προσεκτικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας, η οποία βρισκόταν επί ποδός, όπως και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Σπίτια και αυλές πλημμύρισαν στον Πύργο

Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν από την πάρα πολύ δυνατή νεροποντή που κατά διαστήματα έφερε και χαλάζι στην περιοχή του Πύργου με αποτέλεσμα να γίνουν ποτάμια κυριολεκτικά οι δρόμοι, να δημιουργηθούν προβλήματα στην μετακίνηση τόσο των πεζών όσο και των αυτοκινήτων, ενώ σε κάποια σημεία υπήρξαν και προβλήματα πλημμυρικά.

Στην περιοχή της κεραίας των μεσαίων του ραδιοφωνικού σταθμού του Πύργου, τέσσερα οικόπεδα πλημμύρισαν με αποτέλεσμα το νερό να φτάσει σχεδόν μέχρι να μπει στα σπίτια, αλλά εκείνη τη στιγμή σταμάτησε η καταιγίδα, με αποτέλεσμα να δοθεί χρόνος στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Πύργου με μηχανήματα να μπορέσει να ανοίξει αποστραγγιστικά αυλάκια προκειμένου να φύγει το νερό.

Προβλήματα υπάρχουν σε αρκετές περιοχές του νομού Ηλείας, όπως για παράδειγμα στον Πρόδρομο Πεινίας, όπου εκεί δένδρα έπεσαν στον δρόμο που συνδέει την Αμαλιάδα με την Εθνική οδό 111.

Άμεσα και εκεί η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ήλιδας έλυσε το θέμα.

Υπήρχαν όμως προβλήματα και στη Βουλιαγμένη του Δήμου Πεινίας και στην περιοχή Σκλύβα, όπου καταστράφηκε ολοσχερώς από έναν ανεμοστρόβιλο μια σταβλική εγκατάσταση 400 τετραγωνικών μέτρων, μια εγκατάσταση η οποία ανήκει στον πρόεδρο της κοινότητας.

Προβλήματα και στην περιοχή της Ολυμπίας, όπου στην Αγία Τριάδα έπεσαν αρκετοί στύλοι της ΔΕΗ και της τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση αλλά και στο ίντερνετ και στην τηλεφωνία στην περιοχή.

Μέχρι τις 9:30 περίπου το βράδυ είχαν πέσει 268 χιλιοστά βροχής σε μια περίοδο 2-2,5 ωρών.

Με δυσκολία οι μετακινήσεις στον Πειραιά

Η κακοκαιρία επηρέασε τις μετακινήσεις με τον ΗΣΑΠ καθώς από τις 7 το απόγευμα πραγματοποιούνταν μόνο το δρομολόγιο από το Μοσχάτο ως την Καλλιθέα.

Μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία για τον κόσμο που έφτανε με πολύ μεγάλη δυσκολία στους συγκεκριμένους σταθμούς του ηλεκτρικού και διαπίστωνε ότι δεν γίνεται η κυκλοφορία.

Ο όγκος των υδάτων που έπεσαν μεταξύ του σταθμού του Μοσχάτου και της Καλλιθέας, απομακρύνθηκε ωστόσο επειδή παρατηρούνταν χαμηλή τάση δεν ξεκίνησε άμεσα η λειτουργία.

Ωστόσο γινόντουσαν κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά μέχρι το Φάληρο και πίσω, αλλά και από τον Ταύρο μέχρι την Κηφισιά.

Αναχωρούν το βράδυ τα πλοία με προορισμό την Κρήτη

Δεμένα παρέμεναν τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω της κακοκαιρίας ωστόσο λίγο μετά τις 9 το βράδυ αναχώρησαν δύο πλοία με προορισμό την Κρήτη.

Ήταν τα μόνο πλοία που έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Νίκος Παπαγεωργίου δήλωσε ότι υπάρχουν προβλήματα από τη δυνατή βροχόπτωση, αλλά και τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό στο λιμάνι και στον οικισμό της Ύδρας και μάλιστα δόθηκε εντολή στον Δήμαρχο να κλείσει κάποια σημεία προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Στις Σπέτσες μεγάλα κύματα, ύψους 4-5 μέτρων προκάλεσαν φθορές σε κάποια σημεία στην κεντρική πλατεία.

Μεγάλα ύψη βροχής και στην Κόστα της Αργολίδας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή όπου είχαμε προβλήματα για κάποια σκάφη τα οποία χτυπούσαν το ένα το άλλο και δεν μπορούσαν να τα ελέγξουν οι ιδιοκτήτες τους.

Πλησιάζει στην Εύβοια η κακοκαιρία

Το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία πλησίαζε στο νησί της Εύβοιας. Στις 9:30 μμ δεν είχαν υπάρξει ακόμη πλημμυρικά προβλήματα στο νησί, ούτε είχε δεχτεί κλήσεις η Πυροσβεστική.

Στις 10 το πρωί ήχησε το 112 για να αποφευχθούν οι μετακινήσεις οι οποίες δεν είναι αναγκαίες. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ την Πέμπτη με απόφαση αρκετών δήμων του νησιού θα παραμείνουν κλειστά.

Οι δήμοι κάνουν τις συσκέψεις τους και θα αποφασίσουν και μέσα στη διάρκεια της νύχτας για το αν και ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

