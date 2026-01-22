Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί

 22.01.2026 - 06:55
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί

Η έκθεση εγκύων γυναικών σε καπνό από δασικές πυρκαγιές, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο στάδιο της κύησης, φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένες πιθανότητες διάγνωσης αυτισμού στα παιδιά τους, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο Tulane.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Science & Technology, βασίστηκε στην ανάλυση άνω των 200.000 γεννήσεων στη Νότια Καλιφόρνια, την περίοδο από το 2006 έως το 2014. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε καθώς καταγράφει τόσο υψηλά ποσοστά δασικών πυρκαγιών όσο και αυξημένη συχνότητα διαγνώσεων αυτισμού στην παιδική ηλικία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν εκτεθεί σε καπνό πυρκαγιών κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης παρουσίασαν μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με αυτισμό μέχρι την ηλικία των πέντε ετών.

Ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος καταγράφηκε στις περιπτώσεις όπου η έκθεση στον καπνό ξεπερνούσε τις δέκα ημέρες κατά το τελευταίο τρίμηνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πιθανότητα διάγνωσης αυτισμού ήταν κατά 23% υψηλότερη σε σύγκριση με παιδιά των οποίων οι μητέρες δεν είχαν εκτεθεί καθόλου σε καπνό κατά την εγκυμοσύνη.

Παράλληλα, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι μητέρες παιδιών με αυτισμό ήταν συχνότερα μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν λιγότερες ή καθόλου προηγούμενες εγκυμοσύνες και παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας και διαβήτη πριν από τη σύλληψη.

Όπως επισημαίνεται, τα αποτελέσματα ενισχύουν προγενέστερα επιστημονικά δεδομένα που συνδέουν την έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους κατά την εγκυμοσύνη με διαταραχές στη νευρολογική ανάπτυξη. Τα βαρέα μέταλλα που περιέχονται στα αιωρούμενα σωματίδια θεωρούνται ένας από τους πιθανούς επιβαρυντικούς παράγοντες.

Η συσχέτιση με το τρίτο τρίμηνο της κύησης συμβαδίζει και με μελέτη του Πανεπιστημίου Harvard το 2021, η οποία είχε δείξει ότι η έκθεση σε ρύπανση στα τελικά στάδια της εγκυμοσύνης —περίοδο έντονης εγκεφαλικής ανάπτυξης του εμβρύου— μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αυτισμού.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν άμεση αιτιώδη σχέση μεταξύ πυρκαγιών και αυτισμού, αλλά ενισχύουν τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην εμβρυϊκή ανάπτυξη.

Πηγή: ertnews.gr

