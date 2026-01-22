Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 22.01.2026 - 07:03
Σύλληψη 24χρονου στην Πάφο για παράνομη κατοχή ναρκωτικών. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 804 δισκία πέραν των 870 γρ μεθαμφεταμίνης (Crystal) και άλλες ναρκωτικές ουσίες.

Στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος και τη δεδομένη στιγμή στάθμευε σε χώρο στάθμευσης στην Πάφο.

Κατά τη διάρκεια του έλεγχου που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του 24χρονου κάνναβη βάρους 2 γραμμαρίων περίπου, κοκαΐνη βάρους επίσης 2 γραμμαρίων περίπου και ένα γραμμάριο μεθαμφεταμίνης.

Ο 24χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια από έρευνα που διενεργήθηκε από την ΥΚΑΝ στο διαμέρισμα όπου διαμένει στην Πάφο, εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία επιμελώς κρυμμένα τα ακόλουθα:

804 δισκία captagon
874 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης (crystal)
11 δισκία ecstasy
193 γραμμάρια κοκαΐνης
2 γραμμάρια αμφεταμίνης
144 γραμμάρια κάνναβης
48 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης
χρηματικό ποσό.

Να σημειωθεί ότι, ο 24χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, ενώ σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ η ένδειξη ήταν θετική.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

 

