Η μια λέξη που μπορεί να σώσει τη σχέση - Όχι, δεν είναι η αγάπη

Η έρευνα μάλιστα δείχνει ότι το να νιώθουμε ότι μας γνωρίζει πραγματικά ο σύντροφός μας είναι θεμελιώδες για την κοινή μας ευτυχία.

Πιο συγκεκριμένα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Experimental Social Psychology εξέτασε δύο μορφές υποκειμενικής γνώσης στη σχέση: την πεποίθηση πως μας καταλαβαίνει ο σύντροφός μας και την πεποίθηση ότι εμείς από πλευράς μας γνωρίζουμε καλά τον/την σύντροφό μας. Η ανάλυση αυτής της μελέτης, η οποία περιλάμβανε συνολικά επτά έρευνες, έδειξε ότι η πεποίθηση ότι ο σύντροφός μας, μας καταλαβαίνει πραγματικά προβλέπει την ικανοποίηση από τη σχέση σε μεγαλύτερο βαθμό από το να πιστεύουμε ότι εμείς γνωρίζουμε καλά τον/την σύντροφό μας. Και αν θέλουμε να μας καταλαβαίνει ο σύντροφός μας, πρέπει να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας.

«Θέλω…» Vs Παθητικής επιθετικότητας

Όταν λέμε «θέλω…», δεν δείχνουμε μονάχα τι είναι σημαντικό για εμάς. Λέμε επίσης στο άλλο άτομο: «Είσαι σημαντικός/ή για μένα» και: «Μπορείς να ικανοποιήσεις τις ανάγκες μου».

Πολλά ζευγάρια πέφτουν σε μοτίβα παθητικής επικοινωνίας: υπαινιγμοί, επιθετικές ατάκες ή εκτόνωση απογοήτευσης έμμεσα. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε παρανοήσεις, πικρία και συγκρούσεις. Γιατί; Επειδή ο/η σύντροφός μας αναγκάζεται να μαντέψει τι θέλουμε και οι άνθρωποι δεν είμαστε καλοί στο να μαντεύουμε—ειδικά υπό συναισθηματική πίεση.

Λέγοντας «θέλω…», εκφράζουμε την ανεκπλήρωτη ανάγκη μας ως επιθυμία για σύνδεση και υποστήριξη. Αυτό επιτρέπει στον/στην σύντροφο να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στην επιθυμία, αντί να αμυνθεί απέναντι σε μια επίθεση.

Το πώς οι σύντροφοι επικοινωνούν τις ανάγκες τους έχει μεγαλύτερη σημασία από το πόσο συχνά το κάνουν. Τα υγιή ζευγάρια δεν διστάζουν να εκφράσουν τι θέλουν· και το κάνουν με τρόπους που ενισχύουν τον διάλογο, όχι την κλιμάκωση. Οι ξεκάθαρες, άμεσες, μη κατηγορηματικές δηλώσεις βοηθούν τους συντρόφους να «συντονιστούν» αντί να «αποσυντονιστούν».

Για αρμονία στη σχέση

Ξεκίνα με σαφήνεια. Προτού πεις «θέλω…», να είσαι ξεκάθαρος/η για το τι ακριβώς θέλεις. Είναι πρακτική βοήθεια; Συναισθηματική επιβεβαίωση; Όσο πιο ειλικρινής είσαι με τον εαυτό σου, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει ο/η σύντροφός σου να ανταποκριθεί.

Χρησιμοποίησε ουδέτερη γλώσσα. Απόφυγε το «ποτέ δεν…» ή «πάντα…» ώστε να μην αισθανθεί η άλλη πλευρά «κατηγορούμενη».

Ζήτα συνεργασία. Ύστερα από το «θέλω…» κάνε μια ερώτηση, όπως: «Πώς μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό μαζί;».

Αναγνώρισε την προσπάθεια. Εξέφρασε την εκτίμησή σου όταν ο/η σύντροφός σου ανταποκριθεί στις επιθυμίες σου. Η ευγνωμοσύνη ενισχύει τη σύνδεση και την ενσυναίσθηση.

Οι σχέσεις δεν έχουν ανάγκη από μεγάλες χειρονομίες. Ένα «θέλω…» μπορεί να μην λύσει κάθε πρόβλημα, αλλά σίγουρα μπορεί να σας φέρει πιο κοντά.

Πηγή: in.gr