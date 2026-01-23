Κατέθεσε την πρόταση νόμου στην Ολομέλεια για κατάργηση του Φορέα το ΑΚΕΛ

Κατατέθηκε στη χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για κατάργηση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Σε συνέχεια όσων είχε δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, Στέφανος Στεφάνου στις 9 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια σχετικής δημοσιογραφικής διάσκεψης, η πρόταση νόμου που ετοιμάστηκε με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ και την οποία συνυπογράφουν επίσης οι Κυριάκος Χατζηγιάννης και Αλεξάνδρα Ατταλίδου, προνοεί για τη μεταφορά του αποθεματικού και των αρμοδιοτήτων του Φορέα προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ψήφισής της.

Αφού ολοκληρώσει όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του ο Φορέας, στη συνέχεια θα καταργηθεί και την κοινωνική αποστολή του θα αναλάβει να συνεχίσει το ΙΚΥΚ, ο οποίος λειτουργεί με διαφανείς διαδικασίες.

Με την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ διασφαλίζεται η διαφανής, θεσμική και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων προς όφελος όλων όσων τους έχουν ανάγκη.