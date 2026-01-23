«20 Χρόνια Αγάπης, Προσφοράς, Ανθρωπιάς» - Επετειακή Εκδήλωση του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου

Με μεγάλη επιτυχία, σε μια κατάμεστη αίθουσα, και ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα η επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια προσφοράς του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου, με τίτλο «Αγάπη – Προσφορά – Ανθρωπιά».

Μέλη, φίλοι, υποστηρικτές και εκτιμητές του έργου του Ιδρύματος γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα που φάνηκε μικρή για να χωρέσει την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου για το έργο του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ.κ. Νεκτάριος, ο Υπουργός Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η τέως Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων κα Στέλλα Κυριακίδου, καθώς και ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) κ. Μάριος Κουλούμας.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και κρατικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόεδρος ΕΟΑΛ, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι κ.ά.), Βουλευτές νυν και πρώην, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, οργανώσεις ασθενών και αναπήρων, καθώς και συνεργάτες και φίλοι του Ιδρύματος.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ανδρέας Αποστόλου, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, ο οποίος αναφέρθηκε στη μνήμη της μητέρας του, Χριστίνας Αποστόλου, υπογραμμίζοντας ότι «το Ίδρυμα δεν δημιουργήθηκε για τη Χριστίνα, αλλά με τη Χριστίνα», καθώς οι αξίες της αγάπης, της ταπεινότητας και της προσφοράς συνεχίζουν να καθοδηγούν τη δράση του.

Στην ομιλία του παρουσιάστηκε το πολυσχιδές έργο του Ιδρύματος κατά τα τελευταία 20 χρόνια, με έμφαση στη στήριξη παιδιών, νέων και οικογενειών που χρειάζεται να μεταβούν στο εξωτερικό για θεραπεία.

Όπως τονίστηκε, το Ίδρυμα έχει στηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερες από 600 οικογένειες, ενώ καθοριστικής σημασίας υπήρξε και η ανακοίνωση του 2024 για την εφαρμογή κρατικού σχεδίου κάλυψης εξόδων μετάβασης και διαμονής ασθενών στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνεργασίες με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, στον θεσμό του Συνήγορου του Ασθενή, στην εθελοντική προσφορά της Ιατρικής Επιτροπής του Ιδρύματος, αλλά και σε δράσεις όπως τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατά του σχολικού εκφοβισμού, οι αιμοδοσίες, οι αναβαθμίσεις παιδικών υποδομών και η στήριξη της παιδοογκολογίας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες για το 2026, μεταξύ των οποίων:

Η περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών προς καρκινοπαθείς στην Επαρχία Λάρνακας και η έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Καθημερινής Φροντίδας Καρκινοπαθών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους στο Παιδοογκολογικό μέσα από την ανάληψη κοινών δράσεων και τη στήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδοογκολικής Μονάδας.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Αποστόλου επανέλαβε ότι το να μην νιώθει κανένας άνθρωπος μόνος του όταν δίνει τη μάχη, αποτελεί τη σταθερή δέσμευση του Ιδρύματος προς την κοινωνία, τονίζοντας ότι η αξία μιας κοινωνίας μετριέται από το πώς στέκεται δίπλα στους πιο ευάλωτους.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν η κα Στέλλα Κυριακίδου και ο κ Μάριος Κουλούμας για την πολύτιμη προσφορά τους προς τους χρόνιους ασθενείς και τις οικογένειές τους αλλά και προς το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου.