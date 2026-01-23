Ρώμη: Στερνό αντίο στον «τελευταίο αυτοκράτορα» της ιταλικής μόδας – Αστέρες και κοινό αποχαιρετούν τον Valentino

Η βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri στη Ρώμη ήταν διακοσμημένη με στεφάνια από λευκά τριαντάφυλλα, ενώ μπροστά από το ιερό είχε τοποθετηθεί μια μεγάλη φωτογραφία του σχεδιαστή, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 93 ετών.

Κατά τη μακρόχρονη καριέρα του, ο Valentino έντυσε μερικές από τις πιο κομψές γυναίκες στον κόσμο, από την Elizabeth Taylor και την Jackie Kennedy έως την πριγκίπισσα Diana, τη Julia Roberts και την Gwyneth Paltrow.

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ Anne Hathaway, που παρευρέθηκε στην κηδεία μαζί με τον σύζυγό της Adam Shulman, απέτισε αυτή την εβδομάδα φόρο τιμής στον «τιτάνα της μόδας», όπως τον χαρακτήρισε, τονίζοντας ότι ήταν και προσωπικός της φίλος, με τον οποίο μοιραζόταν στιγμές χορού και καραόκε.

«Έκανε τον κόσμο μου πολύ πιο φωτεινό, πιο μεγαλειώδη και πιο απολαυστικό απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», έγραψε στο Instagram.

«Τώρα αναπαύεται για πάντα περιτριγυρισμένος από αιώνια ομορφιά, ένα απόλυτα ταιριαστό επόμενο κεφάλαιο για τον έναν και μοναδικό Αυτοκράτορα που μας χάρισε μια κληρονομιά ασύγκριτης μεγαλοπρέπειας… Σε αγαπώ, αγαπημένε μου, και ήδη μου λείπεις», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν επίσης οι σχεδιαστές Donatella Versace, Tom Ford, Alessandro Michele – δημιουργικός διευθυντής του οίκου Valentino – ο Pier Paolo Piccioli του Balenciaga, η Anna Fendi και ο Brunello Cucinelli, καθώς και η διευθύντρια μόδας της Vogue, Anna Wintour.

Υπό την καθοδήγηση του συντρόφου του Valentino, Giancarlo Giammetti, οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους – μεταξύ τους και πολλοί εργαζόμενοι του οίκου – ήταν ντυμένοι στα μαύρα. Ωστόσο, αρκετοί επέλεξαν κόκκινα καπέλα, φουλάρια ή σάλια, παραπέμποντας στο εμβληματικό χρώμα του σχεδιαστή.

Ο Valentino πέθανε τη Δευτέρα στο σπίτι του στη Ρώμη, ενώ το φέρετρό του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στα κεντρικά του ιδρύματός του στο ιστορικό κέντρο της πόλης την Τετάρτη και την Πέμπτη.

«Δεν θα ξαναβρούμε ποτέ την κλάση που είχε ο Valentino», δήλωσε ο 81χρονος Francesco Sangiovanni, ένας από τους πολίτες που πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής.

«Κατέκτησε τον κόσμο με τη φινέτσα του… και ανέδειξε την Ιταλία, γιατί έφερε την Ιταλία στον κόσμο. Οι σπουδαιότεροι άνθρωποι φορούσαν Valentino», είπε στο AFP.

Ο Valentino διατήρησε το ατελιέ του στη Ρώμη, αν και παρουσίαζε κυρίως τις συλλογές του στο Παρίσι. Οι πολυτελείς δημιουργίες του έχουν πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητες τελετές απονομής των Όσκαρ. Ξεχωρίζει η εμφάνιση της Julia Roberts το 2001, όταν φόρεσε ένα vintage ασπρόμαυρο φόρεμα Valentino για να παραλάβει το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Το 2005, η Cate Blanchett κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου φορώντας μια μονόωμη δημιουργία Valentino από μεταξωτό ύφασμα σε απαλό κίτρινο χρώμα.

