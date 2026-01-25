Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός για θανατηφόρο ιό που μεταδίδεται από τις... νυχτερίδες - Φόβοι για νέα πανδημία

 25.01.2026 - 07:58
Συναγερμός για θανατηφόρο ιό που μεταδίδεται από τις... νυχτερίδες - Φόβοι για νέα πανδημία

Μάχη δίνουν οι υγειονομικές αρχές στην Ινδία προκειμένου να προλάβουν την εξάπλωση ενός νέου ιού, που μεταδίδεται από τις νυχτερίδες, και σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσε να οδηγήσει στο ξέσπασα μιας νέας πανδημίας, με εξίσου τραγικές συνέπειες όπως αυτές του Covid-19.

Σύμφωνα με την Telegraph, πρόκειται για τον ιό Νιπάι με τα πρώτα κρούσματα να εντοπίζονται στη Δυτική Βεγγάλη, κοντά στην πρωτεύουσα της πολιτείας Καλκούτα, την τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ινδίας, γεγονός που οδήγησε σε επείγουσα ιχνηλάτηση επαφών και καραντίνα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι αναφέρθηκαν τρία νέα κρούσματα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ένας γιατρός, μια νοσοκόμα και ένα μέλος υγειονομικού προσωπικού. Ένας νοσηλευτής και μια νοσηλεύτρια είχαν ήδη βρεθεί θετικοί νωρίτερα.

Και οι δύο εργάζονταν στο ιδιωτικό Πολυειδικό Νοσοκομείο Ναραγιάνα στο Μπαρασάτ, περίπου 15 μίλια βόρεια της Καλκούτας.

Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας της πολιτείας, δήλωσε ότι μια νοσηλεύτρια έπεσε σε κώμα, αφού πρώτα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς εμφάνισε υψηλό πυρετό και αναπνευστικά προβλήματα μεταξύ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς και της 2ας Ιανουαρίου, αναφέρει η Telegraph.

Η ασθενής πιστεύεται ότι προσβλήθηκε από τον ιό ενώ φρόντιζε έναν ασθενή που έπασχε από σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος πέθανε πριν καν μπορέσουν να διεξαχθούν οι εξετάσεις.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αρμόδιοι έχουν εξετάσει 180 άτομα και έχουν θέσει σε καραντίνα 20 επαφές υψηλού κινδύνου, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για περαιτέρω εξάπλωση.

Ο ιός Νιπάι εξαπλώνεται μεταξύ ζώων και ανθρώπων, συνήθως από μολυσμένες νυχτερίδες ή χοίρους, και μπορεί επίσης να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο. Οι φρουτοφάγες νυχτερίδες, οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες στις πόλεις και την ύπαιθρο της Ινδίας, είναι οι φυσικοί ξενιστές του ιού.

Στους ανθρώπους, η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική στην αρχή, αλλά μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε οξεία αναπνευστική νόσο.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκεφάλους, μυϊκούς πόνους, έμετο και πονόλαιμο, ενώ σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή του εγκεφάλου, οδηγώντας σε κώμα εντός 24 έως 48 ωρών.

Ο ιός έχει ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ 40 και 75% και δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο.

Ο ΠΟΥ έχει ζητήσει επείγουσα έρευνα

Λόγω της θνησιμότητας και του επιδημικού δυναμικού του, ο Νιπάι έχει ταξινομηθεί ως παθογόνος παράγοντας προτεραιότητας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος έχει ζητήσει επείγουσα έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για εμβόλια σε ζώα και ανθρώπους.

Το ξέσπασμα έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ των ειδικών για τις ζωονόσους - αυτές που μεταδίδονται από τα ζώα στους ανθρώπους - ιδιαίτερα μετά τις πανδημίες Covid-19 και SARS.

Τέτοιες ασθένειες μπορούν να εξαπλωθούν πιο εύκολα λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης στην άγρια ​​ζωή και των περιβαλλοντικών αλλαγών.

Η Ινδία έχει καταγράψει κρούσματα Νιπάι σχεδόν κάθε χρόνο για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ο ιός έχει συνδεθεί με δεκάδες θανάτους στο νότιο κρατίδιο της Κεράλα από τότε που εντοπίστηκε για πρώτη φορά εκεί το 2018.

Εντοπίστηκε στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη στα τέλη του '90

Ο ιός εντοπίστηκε αρχικά στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη το 1999, όπου μόλυνε χοιροτρόφους, και έκτοτε έχει προκαλέσει επιδημίες σε μέρη της Ινδίας και του Μπαγκλαντές.

Ενώ ο ιός είναι συχνός σε ορισμένα είδη νυχτερίδων, η ανθρώπινη μόλυνση παραμένει σπάνια, με την πιο πιθανή πηγή να είναι οι νυχτερίδες, συχνά μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων.

«Η μόλυνση των ανθρώπων από αυτόν είναι σπάνια, με την πιο πιθανή πηγή να είναι οι νυχτερίδες που προκαλείται από την κατανάλωση ενός μολυσμένου ζώου», δήλωσε ο Ρατζίβ Ζαγιαντεβάν, πρώην πρόεδρος του Ινδικού Ιατρικού Συλλόγου.

Ο κίνδυνος μόλυνσης μπορεί να μειωθεί αποφεύγοντας την έκθεση σε χοίρους και νυχτερίδες και ωμό χυμό χουρμαδιάς, ο οποίος μπορεί να έχει μολυνθεί από ζώα.

Όπως αναφέρει η Telegraph δεν έχουν προς το παρόν υπάρξει αναφορές για κρούσματα εκτός της Ινδίας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

