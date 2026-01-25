ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος

Σε συνάντηση του με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν, στο Παλάτι, στη Μανάμα, και μιλώντας κατά τη διάρκεια των διευρυμένων συνομιλιών ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η επίσκεψη μου είναι και συμβολική και ουσιαστική, μια σαφής αντανάκλαση της κοινής αποφασιστικότητας μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις σε όλα τα επίπεδα- πολιτικό, στρατηγικό και οικονομικό.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος που διαπιστώνω ότι οι διμερής μας συνεργασία έχει επεκταθεί σταθερά κατά τα τελευταία χρόνια και τώρα εκτείνεται σε βασικούς τομείς περιλαμβανομένου της άμυνας και της ασφάλειας, του εμπορίου και των επενδύσεων, του πολιτισμού, της ανώτερης εκπαίδευσης, της νεολαίας, της ναυτιλίας και του τουρισμού.

Είμαι, επίσης, ιδιαίτερα ευτυχής που αυτή η επίσκεψη λαμβάνει χώρα στη διάρκεια του πρώτου μήνα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Είναι, εξάλλου, η πρώτη μου διμερής επίσκεψης υπό αυτή την ιδιότητα – μια ξεκάθαρη ένδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη συνεργασία μας με το Μπαχρέιν.

Η χρονική στιγμή της επίσκεψης αυτής είναι επίσης πολύ σημαντική διότι το Μπαχρέιν προεδρεύει φέτος του Συνδέσμου Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου παρέχοντας σημαντικές ευκαιρίες για πιο στενή συνεργασία τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της κατ΄ιδίαν συνάντησης μας, επιβεβαιώσαμε το βάθος, τη προοπτική και τον μελλοντικό προσανατολισμό των σχέσεων μας και προσβλέπω να οικοδομήσουμε επ’ αυτής της συζήτησης. Είμαι βέβαιος ότι οι συνομιλίες θα εμβαθύνουν περισσότερο τη στρατηγική μας συνεργασία και θα μετουσιώσει το κοινό μας όραμα σε απτά αποτελέσματα και θα ενισχύσουν τη συνεργασία μας προς όφελος των λαών και των περιοχών μας».

Από την πλευρά του ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν, η χώρα του οποίου είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τα έτη 2026-2027, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδης και αφού αναφέρθηκε στις μακρόχρονε και εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «αυτές οι στενές σχέσεις εδράζονται στην αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό, στις κοινές αξίες και στην εποικοδομητική συνεργασία.

Εξάρουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε διάφορους τομείς προς όφελος των φίλων λαών και χωρών μας. Προσβλέπουμε στο άνοιγμα Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν καθώς και στην πραγματοποίηση του επιχειρηματικού φόρουμ ανάμεσα στα εμπορικά επιμελητήρια των χωρών μας, όπως και στην υπογραφή συνολικά εννέα συμφωνιών και μνημονίων συναντίληψης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η τεχνολογία πληροφορικής.

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευση μας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εποικοδομητικής μας σχέσης και στη διάνοιξη ευρύτερων οριζόντων για διμερή συνεργασία στον οικονομικό, εμπορικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό τομέα, ενδυναμώνοντας παράλληλα τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και αυξάνοντας τον όγκο εμπορικών συναλλαγών.

Επίσης, σας συγχαίρουμε για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Προσβλέπουμε σε μια καρποφόρα συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και το Συμβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου και στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής μας συνεργασίας, ιδιαίτερα προς την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου που εξυπηρετεί τα κοινά μας συμφέροντα.

Εξάρουμε την πρόοδο και την αναπτυξιακή εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα εκτιμούμε τον κεντρικό ρόλο της στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, καθώς και τη στάση αρχών της στους δίκαιους αγώνες τον αραβικό κόσμο, όπως το Παλαιστινιακό, και τις προσπάθειες για να διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Λωρίδας της Γάζας».

Τέλος, ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη αποτελεί το θεμέλιο για περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών προς όφελος των λαών τους.

Ακολούθως υπεγράφη Συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και Μνημόνια Συναντίληψης στους τομείς της στρατιωτικής συνεργασίας, της Διπλωματίας (Διπλωματικές Ακαδημίες), της εκπαίδευσης στην Έρευνα και Διάσωση, στον Πολιτισμό, τις Αρχαιότητες και τα Χειροτεχνήματα και για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού.

Επίσης, υπεγράφη συμφωνία για συνεργασία ανάμεσα στο ΚΕΒΕ και στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπαχρέιν.

Στη συνέχεια, ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας.