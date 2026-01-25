Ecommbx
ΒΙΝΤΕΟ: Η «Χαβάη της Ευρώπης» που κάνει ζέστη όλο τον χρόνο
ΒΙΝΤΕΟ: Η «Χαβάη της Ευρώπης» που κάνει ζέστη όλο τον χρόνο

 25.01.2026 - 14:51
Ανάμεσα στους πιο εντυπωσιακούς και ιδιαίτερους προορισμούς της Ευρώπης συγκαταλέγεται ένα νησιωτικό σύμπλεγμα που συχνά χαρακτηρίζεται ως η «Χαβάη» της ηπείρου.

Οι εικόνες από το τοπίο του είναι αρκετές για να εξηγήσουν αυτόν τον χαρακτηρισμό, καθώς συνδυάζουν έντονα χρώματα, άγρια φύση και εξωτική αίσθηση.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι από το 2013 έως σήμερα έχει τιμηθεί δέκα φορές με τον τίτλο του κορυφαίου νησιωτικού προορισμού της Ευρώπης στα World Travel Awards. Πρόκειται για τα νησιά Μαδέρα (ή Μαδέιρα) της Πορτογαλίας, τα οποία είναι γνωστά και ως τα «Πορφυρά Νησιά».

Το ήπιο κλίμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά τους, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν ανοιξιάτικες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Για τον λόγο αυτό, η τουριστική κίνηση δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους, με επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου να φτάνουν στο νησιωτικό σύμπλεγμα και τους δώδεκα μήνες του έτους. Η Μαδέρα βρίσκεται δυτικά του Μαρόκου και βορειότερα από τα Κανάρια Νησιά, ξεχωρίζοντας για το εντυπωσιακό φυσικό της τοπίο.

Από τα νησιά του συμπλέγματος, κατοικούνται μόνο η Μαδέρα και το Πόρτο Σάντο. Το τροπικό δάσος της Μαδέρας έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, φιλοξενώντας σπάνια ενδημικά είδη ζώων και πτηνών. Στο νότιο τμήμα του νησιού, ωστόσο, διατηρείται μόνο ένα μικρό κομμάτι του αρχικού τροπικού δάσους βροχής.

Διοικητικό κέντρο της αυτόνομης περιφέρειας είναι το Φουνσάλ, χτισμένο στη νότια ακτή της Μαδέρας. Η πόλη αναπτύσσεται αμφιθεατρικά μέσα σε ένα φυσικά προστατευμένο περιβάλλον, με σημείο αναφοράς το λιμάνι της. Ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα είναι ο καθεδρικός ναός, που θεωρείται σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο.

Στο ανατολικό άκρο του νησιού εκτείνεται ένα στενό και χαμηλό βραχώδες ακρωτήριο, όπου σχηματίζεται μια λωρίδα ασβεστολιθικής άμμου. Οι διαδρομές στους περιφερειακούς δρόμους προσφέρουν πανοραμική θέα και τη δυνατότητα να γνωρίσει κανείς από κοντά το μοναδικό φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.

Γεωλογικά, η Μαδέρα αποτελεί την κορυφή ενός τεράστιου υποθαλάσσιου ηφαιστειακού σχηματισμού, με βάθος που φτάνει τα έξι χιλιόμετρα. Οι εντυπωσιακές σπηλιές του νησιού δημιουργήθηκαν από την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που σημάδεψε την περιοχή.

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πλήθος δραστηριοτήτων, όπως πεζοπορίες στη φύση, οργανωμένες θαλάσσιες εκδρομές σε παραλίες, αλλά και καταδύσεις για υποθαλάσσια εξερεύνηση. Παράλληλα, η Μαδέρα είναι γνωστή διεθνώς και για την παραγωγή του φημισμένου κρασιού της.

Στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και χωρών του Κόλπου, αλλά και στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Μπαχρέιν αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα, την πρώτη διμερή επίσκεψη του στο εξωτερικό από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

