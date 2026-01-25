Ecommbx
LIKE ONLINE

BINTEO: Μητέρα φτιάχνει παγωτό στο χιόνι στους -15°C και γίνεται viral

 25.01.2026 - 15:03
BINTEO: Μητέρα φτιάχνει παγωτό στο χιόνι στους -15°C και γίνεται viral

Όταν το κρύο «χτυπά κόκκινο», η έμπνευση… παγώνει ευχάριστα.

Μια μαμά από τον Καναδά βρήκε τον πιο πρωτότυπο τρόπο για να φτιάξει σπιτικό παγωτό, μετατρέποντας το χιόνι σε αυτοσχέδιο καταψύκτη και έγινε viral.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα social media, η γυναίκα δείχνει πώς εκμεταλλεύτηκε τις ακραίες θερμοκρασίες των -15 βαθμών Κελσίου, φτιάχνοντας παγωτό απευθείας πάνω στο χιόνι.

Με μόλις τρία υλικά -κρέμα, ζάχαρη και βανίλια- τοποθετεί το μείγμα σε ένα μπολ έξω στην αυλή, αφήνοντας το τσουχτερό κρύο να κάνει όλη τη δουλειά. Δίπλα της, το παιδί της παρακολουθεί γεμάτο ενθουσιασμό, περιμένοντας ανυπόμονα να δοκιμάσει το αποτέλεσμα.

Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό NEXTA, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ: «Μια μητέρα από τον Καναδά έδειξε πώς φτιάχνει σπιτικό παγωτό σε -15°C. Κρέμα, ζάχαρη, βανίλια. Δοκιμάστε το στο σπίτι και μην ξεχάσετε τα γάντια σας».

Το viral βίντεο με το παγωτό

Οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν, με πολλούς να μιλούν για «την πιο καναδική συνταγή όλων των εποχών» και άλλους να δηλώνουν ότι θέλουν να το δοκιμάσουν… αν ποτέ πιάσει τόσο κρύο.

«Θα πάγωναν τα χέρια μου πριν καν το τελειώσω», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος αναρωτήθηκε «ποιος θέλει παγωτό όταν κάνει τόσο κρύο;».

ΠΗΓΗ: in.gr

ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος

ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος

Στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και χωρών του Κόλπου, αλλά και στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Μπαχρέιν αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα, την πρώτη διμερή επίσκεψη του στο εξωτερικό από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

