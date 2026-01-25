Ecommbx
ΓΓ ΑΚΕΛ από Τρόοδος: «Θα πιέζουμε για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΓ ΑΚΕΛ από Τρόοδος: «Θα πιέζουμε για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό»

 25.01.2026 - 15:17
ΓΓ ΑΚΕΛ από Τρόοδος: «Θα πιέζουμε για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό»

«Το σύνθημα “Η Κύπρος ανήκει στο λαό της”, συμπυκνωμένα, εκφράζει τον βασικό στόχο του αγώνα μας, που σημαίνει μια Κύπρο χωρίς κατοχή, μια Κύπρο επανενωμένη, μια Κύπρο χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα», ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κατά την ομιλία του στην Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος, προσθέτοντας «εμείς δεν θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε τη λύση που τόσο ποθούμε».

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων και Τουρκοκύπριοι, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ προσβλέπει σε «μία Κύπρο που να είναι γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας στην πολύπαθη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αλλά και ευρύτερα», επισημαίνοντας ότι το αίτημα αυτό είναι ακόμα πιο επίκαιρο με δεδομένη την περιφερειακή και την διεθνή κατάσταση και την ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

«Η Κύπρος χρησιμοποιείται για να επιτίθεται ο ιμπεριαλισμός στην περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι «χρησιμοποιήθηκε για τα άνομα συμφέροντα του Ισραήλ στη Γάζα» και ότι «η Κύπρος είναι εκτεθειμένη στις ορέξεις του ιμπεριαλισμού, γιατί είναι τραυματισμένη από την παρουσία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο».

«Για εμάς είναι πρώτη και καθοριστική προτεραιότητα η συνέχιση του αγώνα μέχρι την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, η οποία λύση θα τερματίζει την τουρκική κατοχή και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας», συνέχισε ο κ. Στεφάνου, προσθέτοντας «εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε έτσι ώστε να σπάσει το αδιέξοδο, να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 και να συνεχίσουμε την προσπάθεια για επίτευξη λύσης».

Είπε, εξάλλου, ότι «ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε δηλώσει μερικές φορές από το 2017, ότι στο Κρανς Μοντανά βρεθήκαμε ένα μίλι από τη λύση. Εμείς θέλουμε να διανύσουμε αυτό το μίλι και να φτάσουμε σε λύση. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο Γκουτέρες και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία συμφωνημένη λύση που να αποτελέσει την αφετηρία ξανά».

«Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζί, να οικοδομούμε το μέλλον αυτού του τόπου σε συνθήκες μόνιμης ειρήνης και ασφάλειας», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο ΓΓ της ΕΔΟΝ, Σεβήρος Κούλας, είπε ότι «σε μια περίοδο που πολλοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι η κοινή μας πατρίδα είναι ένα «χαμένο στοίχημα», εμείς απαντούμε με τη φυσική μας παρουσία, με τη συνύπαρξη, με τη συλλογικότητα».

Όσον αφορά το Κυπριακό, είπε ότι «όσο παραμένει άλυτο, τόσο η κατάσταση γίνεται πιο επικίνδυνη. Το στάτους κβο δεν είναι στασιμότητα· είναι μια δυναμική διαδικασία που παράγει συνεχώς νέα τετελεσμένα εις βάρος μας. Η διχοτόμηση δεν είναι μια «ήσυχη» εξέλιξη. Είναι μια ωρολογιακή βόμβα».

«Ως ΕΔΟΝ, παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στη λύση Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Στεκόμαστε απέναντι στον εθνικισμό, τον σοβινισμό και την ακροδεξιά, που δηλητηριάζουν τις κοινωνίες και στις δύο κοινότητες και λειτουργούν ως οι καλύτεροι σύμμαχοι της διχοτόμησης», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

