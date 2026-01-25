Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στο Επισκοπειό: «Έφυγε» ο Κοινοτάρχης Γιαννάκης Λουκαΐδης - «Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αγάπη…»

 25.01.2026 - 16:21
Θλίψη στο Επισκοπειό: «Έφυγε» ο Κοινοτάρχης Γιαννάκης Λουκαΐδης - «Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αγάπη…»

Βαρύ πένθος επικρατεί στην κοινότητα Επισκοπειού μετά την είδηση του θανάτου του κοινοτάρχη, Γιαννάκη Λουκαΐδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ένας άνθρωπος που ταύτισε το όνομα του με την προσφορά και το ήθος, «ταξίδεψε για τη γειτονιά των αγγέλων», αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση, η κοινότητα αποχαιρετά τον επί σειρά ετών υπηρέτη της, τονίζοντας πως η αφοσίωση και η αγάπη του για το χωριό άφησαν ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα και σημαντικό έργο που θα μνημονεύεται για χρόνια.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό. Της τελετής θα προστεί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, Ησαΐας.

Για όσους επιθυμούν να απευθύνουν το ύστατο χαίρε, η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια εντός του ιερού ναού από τις 13:00. Επιπλέον, απευθύνεται έκκληση όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για τις ανάγκες της εκκλησίας.

Στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και χωρών του Κόλπου, αλλά και στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Μπαχρέιν αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα, την πρώτη διμερή επίσκεψη του στο εξωτερικό από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

