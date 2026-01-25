Ecommbx
LIKE ONLINE

Μετά την κατακραυγή, η Meta παγώνει τους χαρακτήρες ΑΙ για εφήβους

 25.01.2026 - 15:57
Λίγους μήνες μετά τις αποκαλύψεις για «αισθησιακές» συζητήσεις ανηλίκων με chatbot τεχνητής νοημοσύνης, η Meta Platforms ανακοίνωσε ότι παγώνει την πρόσβαση εφήβων σε χαρακτήρες ΑΙ, μέχρι να αναβαθμίσει τα μοντέλα της.

«Αρχής γενομένης τις επόμενες εβδομάδες, οι έφηβοι δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση σε χαρακτήρες AI σε όλες τις εφαρμογές μας, έως ότου είναι έτοιμη η αναβαθμισμένη εμπειρία» ανακοίνωσε σε εταιρικό ιστολόγιο ο όμιλος του Facebook και του Instagram.

H νέα βερσιόν που αναπτύσσεται ειδικά για ανηλίκους θα συνοδεύεται με εργαλεία γονικού ελέγχου όταν κυκλοφορήσει, πρόσθεσε.

Μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε, η Meta προανήγγειλε τον Οκτώβριο εργαλείο που επιτρέπει στους γονείς να μπλοκάρουν τις συζητήσεις ανηλίκων με εικονικούς χαρακτήρες ΑΙ. Μέχρι σήμερα όμως το εργαλείο γονικού ελέγχου δεν έχει κυκλοφορήσει.

Νωρίτερα, η Meta είχε ανακοινώσει ότι οι αλληλεπιδράσεις των chatbot με ανηλίκους θα κρίνονται με βάση το σύστημα PG-13 για τις ακατάλληλες ταινίες στον αμερικανικό κινηματογράφο.

Ο γίγαντας των social media ανέφερε ακόμα ότι τα συστήματά της θα ανιχνεύουν τυχόν παιδιά και εφήβους που συνδέονται στις υπηρεσίες της υποδυόμενα τους ενήλικες και θα εφαρμόζει αυτόματα τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας.

Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο η αποκάλυψη του Reuters ότι οι κανόνες της Meta επέτρεπαν σε εικονικούς χαρακτήρες ΑΙ να έχουν «ρομαντικές ή αισθησιακές» συζητήσεις με παιδιά και εφήβους.

Η αποκάλυψη θορύβησε τις αμερικανικές αρχές. Τον Σεπτέμβριο,, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ξεκίνησε έρευνα για τις πιθανές επιπτώσεις των chatbot στα παιδιά.

Πέρυσι, η OpenAI παρουσίασε εργαλείο γονικού ελέγχου στο ChatGPT, έπειτα από αγωγή που δέχτηκε για την αυτοκτονία εφήβου στην Καλιφόρνια.

 

ΠΗΓΗ: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Λετυμπιώτης: «Η επίσκεψη στο Μπαχρέιν αντανακλά την προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας για αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ – Μ. Ανατολής»

 25.01.2026 - 15:39
Στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και χωρών του Κόλπου, αλλά και στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Μπαχρέιν αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα, την πρώτη διμερή επίσκεψη του στο εξωτερικό από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

