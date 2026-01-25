Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: «Η επίσκεψη στο Μπαχρέιν αντανακλά την προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας για αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ – Μ. Ανατολής»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: «Η επίσκεψη στο Μπαχρέιν αντανακλά την προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας για αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ – Μ. Ανατολής»

 25.01.2026 - 15:39
Λετυμπιώτης: «Η επίσκεψη στο Μπαχρέιν αντανακλά την προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας για αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ – Μ. Ανατολής»

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Βασίλειο του Μπαχρέιν πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Μπαχρέιν προεδρεύει του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) για την περίοδο 2026–2027 και είναι και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα δεδομένα αυτά προσδίδουν στην επίσκεψη ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και ενισχύουν τον στρατηγικό της χαρακτήρα σε διμερές, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σε γραπτή δήλωση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημειώνει πως «η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη σταθερή βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με τις χώρες του Κόλπου και ειδικότερα με το Μπαχρέιν. Παράλληλα, αντανακλά μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ: την ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της συνεργασίας και της κοινής επιδίωξης για σταθερότητα και ασφάλεια.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Βασίλειο του Μπαχρέιν, ως μικρά νησιωτικά κράτη σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, μοιράζονται κοινές αντιλήψεις για τον ρόλο τους στη διεθνή σκηνή. Και οι δύο ασκούν ενεργή και πολυδιάστατη διπλωματία, με προτεραιότητα την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας, της σταθερότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Η συνεργασία τους βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στο διεθνές δίκαιο και στη βούληση για συντονισμένη δράση σε περιφερειακά και διεθνή βήματα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην υπογραφή αριθμού Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης στο πλαίσιο της επίσκεψης. Τα κείμενα αυτά αποτελούν απτό αποτέλεσμα της συστηματικής προεργασίας που έχει προηγηθεί και ενισχύουν το θεσμικό υπόβαθρο της διμερούς συνεργασίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές αμοιβαία επωφελών συνεργειών.

Ισχυρή ένδειξη της στενής συνεργασίας αποτελεί και το Κοινό Σχέδιο Δράσης, το οποίο συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, τον Απρίλιο του 2025, με ένα σαφές πλαίσιο για την εμβάθυνση της συνεργασίας σε πολιτικούς, οικονομικούς, επενδυτικούς, ενεργειακούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς τομείς.

Η διμερής συνεργασία Κύπρου και Μπαχρέιν αναπτύσσεται με σταθερότητα και στρατηγικό βάθος. Σημαντικό ορόσημο αποτελεί και η απόφαση για εγκαθίδρυση Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα στα τέλη του 2023, καθιστώντας την Κύπρο το τέταρτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει Πρεσβεία στο Μπαχρέιν.

Ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του Κόλπου. Προωθεί τον διάλογο, ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και στηρίζει έμπρακτα την αναβάθμιση των σχέσεων της ΕΕ με το Μπαχρέιν και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου συνολικά.

Κεντρικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας αποτελούν η ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ–ΣΣΚ, η προώθηση της φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος θεωρήσεων και η έναρξη διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχύσουν τη θεσμική, οικονομική και πολιτική διασύνδεση των δύο πλευρών».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ο πρώην αθλητικογράφος Λάκης Φοιτίδης - Καταγόταν από τη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral
VIDEO: «Όταν μου ήρθε ένα καθηλωτικό θέμα υγείας...» - Η αποκάλυψη γνωστής Κύπριας ηθοποιού που έκανε πρώτη φορά
Απίστευτη πρόβλεψη: Οι ζωές αυτών των 3 ζωδίων μπορεί να αλλάξουν για πάντα από τις 26 Ιανουαρίου
Συναγερμός για θανατηφόρο ιό που μεταδίδεται από τις... νυχτερίδες - Φόβοι για νέα πανδημία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»

 25.01.2026 - 15:32
Επόμενο άρθρο

Μετά την κατακραυγή, η Meta παγώνει τους χαρακτήρες ΑΙ για εφήβους

 25.01.2026 - 15:57
ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος

ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος

Στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και χωρών του Κόλπου, αλλά και στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Μπαχρέιν αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα, την πρώτη διμερή επίσκεψη του στο εξωτερικό από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος

ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος

  •  25.01.2026 - 14:36
VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»

VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»

  •  25.01.2026 - 15:32
Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

Βουλευτικές: Η τιμωρητική ψήφος, αποδόμηση ρόλων και μια Βουλή χωρίς σταθερό άξονα

  •  25.01.2026 - 07:32
ΥΠΕΞ: Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ

ΥΠΕΞ: Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ

  •  25.01.2026 - 11:50
Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.01.2026 - 11:02
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Πότε θα γίνει η κηδεία του άτυχου Γιώργου Μιχαήλ - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Πότε θα γίνει η κηδεία του άτυχου Γιώργου Μιχαήλ - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

  •  25.01.2026 - 13:55
Γλυφάδα: «Παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο» - Οι τελευταίες λέξεις του 80χρονου πριν πέσει νεκρός από το χέρι του γιου του

Γλυφάδα: «Παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο» - Οι τελευταίες λέξεις του 80χρονου πριν πέσει νεκρός από το χέρι του γιου του

  •  25.01.2026 - 14:15
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

  •  25.01.2026 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα