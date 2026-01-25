VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»

Σύμφωνα με τον κάτοικο Παναγιώτη Κουλλαπή, αν και στο παρελθόν παρατηρούνταν μεμονωμένες πτώσεις πετρών, πρόσφατα κατέληξαν στον δρόμο πέτρες πρωτοφανών διαστάσεων και σε μεγάλο αριθμό, γεγονός που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος. Παράλληλα, στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ετοιμόρροπες πέτρες, έτοιμες να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή.

Ο δρόμος χρησιμοποιείται καθημερινά τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες της περιοχής, ενώ συχνή είναι η διέλευση πεζοπόρων, κυνηγών, οικογενειών και πολιτών που επισκέπτονται το σημείο για περίπατο ή άλλες δραστηριότητες. Όπως επισημαίνει ο καταγγέλλων, ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή ακόμη και απώλειας ανθρώπινης ζωής είναι πλέον ορατός.

Ο ίδιος έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία καταγράφηκε, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με τον κοινοτάρχη της περιοχής. Όπως ανέφερε, έχει δοθεί διαβεβαίωση ότι θα ενημερωθεί η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού για καθαρισμό του δρόμου. Ωστόσο, ο κ. Κουλλαπής τονίζει ότι ο καθαρισμός είναι ευπρόσδεκτος αλλά δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος, καθώς ο κίνδυνος προέρχεται από το ίδιο το βουνό.

Σύμφωνα με τον κάτοικο, παρότι η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ιδιωτική, διαθέτει βασικές υποδομές όπως δρόμους, υδροδότηση και ηλεκτροδότηση, ενώ οι κάτοικοι καταβάλλουν κανονικά φόρους και είναι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι και άρα δεν μπορεί να τίθεται θέμα μετακύλισης της ευθύνης στους πολίτες, όταν πρόκειται για ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Η καταγγελία γίνεται με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος και την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Κουλλαπής, ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά το βουνό παραμένει επικίνδυνο.

Καταληκτικά, ο κ. Κουλαππής προτρέπει τον κόσμο να προσέχει στην συγκεκριμένη περιοχή.

Δείτε βίντεο: