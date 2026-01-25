Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 25.01.2026 - 15:32
VIDEO - Καταγγελία στο «Τ»: Σοβαρός κίνδυνος από κατολισθήσεις μεγάλων πετρών στον Καρβουνά - «Ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά...»

Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας καταγγέλλει κάτοικος του Καρβουνά στην Κυπερούντα, αναφορικά με εκτεταμένες κατολισθήσεις και πτώσεις μεγάλων πετρών από το βουνό προς τον δρόμο (στην περιοχή όπου βρίσκονται οι εξοχικές κατοικίες 2ης φάσης), φαινόμενο που, όπως αναφέρει, έχει ενταθεί επικίνδυνα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον κάτοικο Παναγιώτη Κουλλαπή, αν και στο παρελθόν παρατηρούνταν μεμονωμένες πτώσεις πετρών, πρόσφατα κατέληξαν στον δρόμο πέτρες πρωτοφανών διαστάσεων και σε μεγάλο αριθμό, γεγονός που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος. Παράλληλα, στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ετοιμόρροπες πέτρες, έτοιμες να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή.

Ο δρόμος χρησιμοποιείται καθημερινά τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες της περιοχής, ενώ συχνή είναι η διέλευση πεζοπόρων, κυνηγών, οικογενειών και πολιτών που επισκέπτονται το σημείο για περίπατο ή άλλες δραστηριότητες. Όπως επισημαίνει ο καταγγέλλων, ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή ακόμη και απώλειας ανθρώπινης ζωής είναι πλέον ορατός.

Ο ίδιος έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία καταγράφηκε, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με τον κοινοτάρχη της περιοχής. Όπως ανέφερε, έχει δοθεί διαβεβαίωση ότι θα ενημερωθεί η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού για καθαρισμό του δρόμου. Ωστόσο, ο κ. Κουλλαπής τονίζει ότι ο καθαρισμός είναι ευπρόσδεκτος αλλά δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος, καθώς ο κίνδυνος προέρχεται από το ίδιο το βουνό.

Σύμφωνα με τον κάτοικο, παρότι η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ιδιωτική, διαθέτει βασικές υποδομές όπως δρόμους, υδροδότηση και ηλεκτροδότηση, ενώ οι κάτοικοι καταβάλλουν κανονικά φόρους και είναι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι και άρα δεν μπορεί να τίθεται θέμα μετακύλισης της ευθύνης στους πολίτες, όταν πρόκειται για ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Η καταγγελία γίνεται με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος και την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Κουλλαπής, ο δρόμος μπορεί να καθαριστεί αλλά το βουνό παραμένει επικίνδυνο.

Καταληκτικά, ο κ. Κουλαππής προτρέπει τον κόσμο να προσέχει στην συγκεκριμένη περιοχή.

Δείτε βίντεο:

Δείτε βίντεο:

 

 

ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος

ΠτΔ από Μπαχρέιν: «Συμβολική και ουσιαστική η επίσκεψή μου» – Γέφυρα ΕΕ και Κόλπου η Κύπρος

Στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και χωρών του Κόλπου, αλλά και στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Μπαχρέιν αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα, την πρώτη διμερή επίσκεψη του στο εξωτερικό από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

