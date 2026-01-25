Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Σάρωσε» τη Λεμεσό η Αστυνομία: Χειροπέδες σε 21 άτομα για παράνομη παραμονή στην Κύπρο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Σάρωσε» τη Λεμεσό η Αστυνομία: Χειροπέδες σε 21 άτομα για παράνομη παραμονή στην Κύπρο

 25.01.2026 - 15:27
«Σάρωσε» τη Λεμεσό η Αστυνομία: Χειροπέδες σε 21 άτομα για παράνομη παραμονή στην Κύπρο

Νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση αστυνομικών ελέγχων για εντοπισμό υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο, διενήργησε σήμερα η Αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επιχείρησης ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 21 προσώπων, υπήκοοι τρίτων χώρων, που όπως έχει διαπιστωθεί, παρέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Αστυνομία προχωρεί στις διαδικασίες για τον άμεσο επαναπατρισμό τους, πάντα σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες Αρχές.

Η σημερινή επιχείρηση διεξήχθη στην επαρχία Λεμεσού, με τη συμμετοχή μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ, καθώς και μελών της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών. Άρχισε στις 5.00 το πρωί και ολοκληρώθηκε γύρω στη 1.00 το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι προσπάθειες της Αστυνομίας για εντοπισμό και επαναπατρισμό προσώπων, που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζονται καθημερινά.

