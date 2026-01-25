Άφησε το μόντελινγκ για να γίνει μοναχή: Η ιστορία της Καμίλα Ροντρίγκες Καρντόσο έχει διχάσει τα social media

Η Καμίλα, που στο παρελθόν θεωρούνταν ένα από τα πιο ανερχόμενα πρόσωπα στον χώρο της ομορφιάς στη Βραζιλία, φέρει πλέον το θρησκευτικό όνομα Αδελφή Εύα και ανήκει στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία στη Βραζιλία. Σε βίντεο του 2025, το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν πέντε εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), εμφανίζεται χαμογελαστή με το μοναχικό της ένδυμα, μιλώντας για τη ζωή της σε αγροτική κοινότητα.

Η εμφάνισή της, ωστόσο, προκάλεσε και έντονη αμφισβήτηση. Η συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα επιτρέπει το μακιγιάζ και τα βαμμένα νύχια, πρακτική που δεν συναντάται συνήθως στις καθολικές μοναχές. Αυτό στάθηκε αφορμή για σχόλια που έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη γνησιότητα της επιλογής της.

Kamila Rodrigues Cardoso, a 21-yr-old Brazilian model and beauty queen, abandoned her modeling career to become a nun, now known as Sister Eva.



pic.twitter.com/tA8u5sWw7Q — Be Believing (@Be_Believing) January 7, 2026

«Αυτό το χαμόγελο και μόνο μου δείχνει ότι βρίσκεται σε κάποια αίρεση και το απολαμβάνει υπερβολικά», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «Ανήκει στη Congregation of Sancta Dei Genitrix, η οποία δεν συνδέεται με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Επικεφαλής είναι ο Ορθόδοξος ιερέας Χοσέ Ριμπαμάρ Ρ. Ντίας. Χρειάζεται ψυχολογική και πνευματική βοήθεια». Υπήρξαν και πιο αιχμηρά σχόλια, όπως: «Δεν είναι μέλος μιας ανατριχιαστικής σχισματικής αίρεσης; Δεν είναι πραγματική μοναχή» ή «Μοναχή και ταυτόχρονα στο κινητό;».

Την ίδια στιγμή, αρκετοί χρήστες έσπευσαν να την υπερασπιστούν. «Το να αφήνεις τον κόσμο πίσω σου για να ακολουθήσεις τον Ιησού δεν είναι εύκολο. Είναι πραγματικά δυνατή», έγραψε μία γυναίκα. Άλλοι εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί, κάνοντας λόγο για «στημένη εικόνα», ενώ δεν έλειψαν και τα θετικά σχόλια, όπως: «Υπάρχουν περισσότερα στη ζωή από το να σε εκμεταλλεύονται».

Ποια είναι η Καμίλα Ροντρίγκες Καρντόσο

Πίσω από τον θόρυβο των social media, ωστόσο, κρύβεται μια βαθιά προσωπική διαδρομή. Η Καμίλα Ροντρίγκες Καρντόσο κατάγεται από την πόλη Πάτος ντε Μίνας και είχε στεφθεί νικήτρια στον διαγωνισμό Miss Continente Teen Sol Nascente. Θεωρούνταν φαβορί για μελλοντική συμμετοχή στα Miss Brazil και Miss Universe, ωστόσο πριν από τρία χρόνια αποσύρθηκε από τον χώρο των καλλιστείων έπειτα από έντονη προσωπική κρίση.

Όπως έχει η ίδια δηλώσει, ο κόσμος της μόδας δεν κατάφερε να καλύψει βαθιά συναισθηματικά κενά στη ζωή της, με καθοριστικό ρόλο να παίζει και ο θάνατος του πατέρα της σε μικρή ηλικία. «Το μόντελινγκ δεν γέμιζε πια την καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σημείο καμπής ήρθε κατά τη διάρκεια μιας Θείας Λειτουργίας, όταν –όπως περιγράφει– το φως που εξέπεμπε μια μοναχή την ώθησε να αναζητήσει έναν διαφορετικό δρόμο ζωής. Λίγο αργότερα, άφησε οριστικά τον χώρο της μόδας για να αφοσιωθεί στην μοναχική ζωή.

Σήμερα, η Αδελφή Εύα εργάζεται με παιδιά στις φαβέλες, παραμένοντας σταθερή στην επιλογή της, παρά τα κομπλιμέντα και τις προτάσεις γάμου που συνεχίζει να δέχεται. Όπως λέει η ίδια, ο στόχος της είναι ξεκάθαρος: «Να αφιερώσω τη ζωή μου στη Βραζιλία».