Η Ιαπωνία αποχαιρετά τα τελευτάια της πάντα - Επιστρέφουν στην Κίνα εν μέσω όξυνσης των σχέσεων

Τα δίδυμα αρκουδάκια Xiao Xiao και Lei Lei θα φύγουν από το ζωολογικό κήπο Ueno του Τόκιο την Τρίτη, αφού συναντήσουν για τελευταία φορά τους θαυμαστές τους το Σαββατοκύριακο.

Γεννήθηκαν στην ιαπωνική πρωτεύουσα, αλλά η Κίνα διατηρεί την κυριότητά τους, σύμφωνα με τους κανόνες της «διπλωματίας των πάντα» του Πεκίνου. Η κυβέρνηση της Κίνας αντιμετωπίζει τις πάντες ως εθνικά σύμβολα και πρεσβευτές καλής θέλησης, δανείζοντάς τις σε χώρες με τις οποίες επιθυμεί να ενισχύσει τους δεσμούς της.

Η αναχώρηση του δίδυμου αφήνει την Ιαπωνία χωρίς πανδες για πρώτη φορά σε περισσότερα από πενήντα χρόνια, σε μια εποχή που οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ασίας βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών.

Και η πολιτική δεν ήταν μακριά από το μυαλό των επισκεπτών όταν επισκέφτηκαν για τελευταία φορά τις πανδες την περασμένη εβδομάδα.

«Είμαι πραγματικά λυπημένος», είπε ο επισκέπτης Shoken Ikeda στο CNNi κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψης στο ζωολογικό κήπο με τη σύζυγό του. «Πάντα λέγαμε, «Υπάρχει μια πάντα εδώ, οπότε θα πάμε να τη δούμε κάποια στιγμή», και μετά συνέβη αυτό. Μακάρι να ερχόμουν πιο συχνά».

Μεγάλες ουρές άρχισαν να σχηματίζονται τις εβδομάδες πριν από την τελευταία συνάντηση των παντών με το κοινό, με αποτέλεσμα ο ζωολογικός κήπος να υιοθετήσει ένα σύστημα κλήρωσης για τα εισιτήρια.

Μια άλλη θαυμάστρια των πάντα, η Yukie Kuyama, είπε ότι περίμενε στην ουρά για πέντε ώρες για να δει τα ζώα στις αρχές Δεκεμβρίου. Αφού κέρδισε την κλήρωση, ήρθε να τα δει ξανά την περασμένη εβδομάδα.

«Είναι πολύ απογοητευτικό. Είναι λυπηρό που τόσο χαριτωμένα και αθώα ζώα χρησιμοποιούνται ως ατού – ή ακόμα και ως εργαλείο – στη διπλωματία», είπε.

Σύμφωνα με τους φροντιστές τους, τα αδέλφια έχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Ο Xiao Xiao είναι δειλός, ενώ η αδελφή του Lei Lei είναι ατρόμητη και προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές.

Τα δύο πάντα γεννήθηκαν το 2021 στο ζωολογικό κήπο Ueno, από τη μητέρα Shin Shin και τον πατέρα Ri Ri. Οι γονείς επέστρεψαν στην Κίνα το 2024, ένα χρόνο μετά την επιστροφή της αδελφής των διδύμων, Xiang Xiang.

Από πρεσβευτές φιλίας σε αγγελιοφόρους κρίσεων

Η Ιαπωνία υποδέχτηκε τα πρώτα της πάντα το 1972, σηματοδοτώντας την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων με την Κίνα. Από τότε, έχουν φτάσει ή έχουν γεννηθεί τοπικά περισσότερα πάντα, κερδίζοντας τεράστια δημοτικότητα.

Ωστόσο, οι δηλώσεις της πρωθυπουργού της ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, που υπονοούν ότι μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από τη χώρα της, προκάλεσαν πρόσφατα την οργή της Κίνας.

Το Πεκίνο αντέδρασε με μια σειρά οικονομικών πιέσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών πτήσεων και της προειδοποίησης των πολιτών να μην ταξιδεύουν στην Ιαπωνία. Ο αριθμός των Κινέζων τουριστών στην Ιαπωνία μειώθηκε κατά σχεδόν το ήμισυ τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σε περίπου 330.000, όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Τουρισμού Yasushi Kaneko.

Οι κινεζικές αρχές έχουν επίσης αναστείλει τις εισαγωγές θαλασσινών και έχουν απαγορεύσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών με στρατιωτικές χρήσεις, καθώς απαιτούν από την Τακαΐτσι να ανακαλέσει τη δήλωσή της. Η ηγέτης της Ιαπωνίας δήλωσε τον Νοέμβριο ότι τα σχόλιά της ήταν «υποθετικά» και ότι θα αποφύγει να κάνει ξανά παρόμοια σχόλια.

Εν τω μεταξύ, η Τακαΐτσι προκήρυξε εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την εξουσία της σε μια σειρά πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της σκληρότερης στάσης της απέναντι στην Κίνα, έχοντας εξασφαλίσει τη θέση της κερδίζοντας τις εσωκομματικές εκλογές στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα τον Οκτώβριο.

Πέρυσι, η Κίνα πήρε επίσης πίσω τέσσερα πάντα από το ζωολογικό κήπο μιας ιαπωνικής πόλης που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό που σχετίζεται με τα πάντα.

Στο Σιραχάμα, έναν παραθεριστικό προορισμό κρυμμένο στη νότια ακτή της Ιαπωνίας, τα καταστήματα που πωλούσαν προϊόντα με θέμα τα πάντα και τα εστιατόρια ράμεν που σερβίρουν νουντλς με θέμα τα πάντα, έμειναν στον αέρα.

Η απόφαση της Κίνας να μην ανανεώσει τις συμβάσεις μίσθωσης των τεσσάρων αρκούδων ενδεχομένως σχετίζεται και με την Ταϊβάν, όπως δήλωσε νωρίτερα ένας εμπειρογνώμονας διεθνών σχέσεων στο CNNi, μετά την εκλογή δημάρχου με φιλοταϊβανική στάση στη Σιραχάμα.

Προς το παρόν, το προσωπικό του ζωολογικού κήπου Ουένο σχεδιάζει να διατηρήσει την εγκατάσταση των παντών ως έχει και να ελπίζει για το καλύτερο.

«Οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ειδικά για τα γιγαντιαία πάντα, οπότε δεν θα ήταν εύκολο να τις προσαρμόσουμε για άλλα ζώα», δήλωσε ο Χιτόσι Σουζούκι, διευθυντής φροντίδας ζώων και εκθέσεων στο ζωολογικό κήπο, ο οποίος βοήθησε στην ανατροφή των Σιάο Σιάο και Λέι Λέι από την πρώτη μέρα.

Ελπίζει να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Κίνα τουλάχιστον στον τομέα της διατήρησης και της έρευνας για την αναπαραγωγή. Αλλά πάνω απ' όλα, ελπίζει ότι οι πανδες θα επιστρέψουν κάποια μέρα.

«Δεν είναι μόνο αξιολάτρευτα, αλλά και συναρπαστικά ζώα, και θα ήθελα πολύ να έχουν πολλοί άνθρωποι την ευκαιρία να τα δουν», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: cnn.gr