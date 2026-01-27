Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σαρωτική επίχειρηση Αστυνομίας - Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά ποινικά αδικήματα

 27.01.2026 - 08:02
Σαρωτική επίχειρηση Αστυνομίας - Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά ποινικά αδικήματα

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη δεκαεννέα (19) προσώπων σε παγκύπρια βάση, για υποθέσεις που αφορούν σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Δώδεκα (12) συλλήψεις αφορούσαν τα αδικήματα της συμπλοκής και της οχλαγωγίας στην επαρχία Λεμεσού, ενώ οι άλλες επτά (7), αδικήματα παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης παραμονής, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν έξι (6) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 450 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν πέραν των 120 τροχαίων καταγγελιών.

Από αυτές, οι 45 αφορούσαν την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του με ταχύτητα 190ΧΑΩ αντί 100, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

