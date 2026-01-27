Themasports lifenewscy
Σε απευθείας δίκη ο 33χρονος ύποπτος για απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου - Έκοψε με μπαλτά το δάκτυλο 40χρονου

 27.01.2026 - 14:18
Σε απευθείας δίκη ο 33χρονος ύποπτος για απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου - Έκοψε με μπαλτά το δάκτυλο 40χρονου

 27.01.2026 - 14:18

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, το οποίο θα συνεδριάσει στις 12 Μαρτίου, παραπέμφθηκε την Τρίτη ο φερόμενος δράστης 33 ετών της απόπειρας φόνου κατά άνδρα 40 ετών, που διαπράχθηκε στις 18 Ιανουαρίου, στο χωριό Τερσεφάνου. Μέχρι τότε, ο 33χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση, κάτι για το οποίο ο συνήγορος υπεράσπισής του δεν έφερε ένσταση.

Ο ύποπτος είναι αντιμέτωπος με δέκα αδικήματα, που αφορούν απόπειρα φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, μαχαιροφορία, διάρρηξη κατοικίας, κοινή επίθεση, απειλή, παρενόχληση και άσκηση ψυχικής βλάβης.  

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις 18 Ιανουαρίου από 46χρονη κάτοικο Λάρνακας, σύμφωνα με την οποία, ο 33χρονος φέρεται να εισήλθε από την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματός της, στο οποίο βρισκόταν με το θύμα, να επιτέθηκε και να χτύπησε τον 40χρονο. Ακολούθως, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο 33χρονος φέρεται να μετέβη στην κουζίνα του διαμερίσματος, όπου εφοδιάστηκε με μπαλτά, με τον οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 40χρονο σε διάφορα μέρη του σώματός του, ενώ φέρεται να επιτέθηκε και στην 46χρονη, διατυπώνοντας απειλές για τη ζωή της.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ακρωτηριασμό αριστερού αντίχειρα, ατελή ακρωτηριασμό δεξιού αντίχειρα και δείκτη, πολλαπλά θλαστικά τραύματα στα χέρια, θλαστικό τραύμα στην πλάτη και πολλαπλά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Λόγω της κατάστασης της υγείας του, ο 40χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.

Το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου διερευνά την υπόθεση.

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

