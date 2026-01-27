Υπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων

Όπως αναφέρετε στο ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος στον ALPHA Κύπρου, στα έγγραφα περιλαμβάνεται ακτινοδιαγνωστική εξέταση και χειρόγραφη σημείωση περί «ξυλοδαρμού από σύζυγο».

Νομικοί επισημαίνουν τις δυσκολίες απόδειξης χωρίς επίσημη καταγγελία. Όπως ανέφερε ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, «ένα θύμα δεν σημαίνει ότι, όταν δεν επιθυμεί να καταγγείλει ένα περιστατικό, πως ένας γιατρός ή άλλος μάρτυρας θα καταγγείλει για αυτό», ενώ ο Σίμος Αγγελίδης σημείωσε ότι «αν δεν υπάρχει καταγγέλλοντας είναι δύσκολο να αποδειχθεί μια υπόθεση».

Οι ανακριτές εξετάζουν επίσης έγγραφα για μεταγενέστερες επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία, με καταθέσεις ιατρών και νοσηλευτών να θεωρούνται καθοριστικές. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Πάμπος Χαριλάου, διαβεβαίωσε πως «τα έντυπα του ΤΑΕΠ είναι φυλαγμένα» και ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα συνεργαστούν πλήρως.

Στην Πάφο, η αυτεπάγγελτη έρευνα έχει προκαλέσει αναστάτωση, με αναβολή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και το Υπουργείο Εσωτερικών να αναμένει ενημέρωση από την Αστυνομία, ενόψει πιθανής άρσης καθηκόντων του δημάρχου.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ