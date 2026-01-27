Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων

 27.01.2026 - 22:20
Υπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων

Η γνησιότητα εγγράφων ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, που φέρονται να διέρρευσαν από το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και αφορούν καταγγελία για ξυλοδαρμό της συζύγου του Δημάρχου Πάφου, διερευνάται από το ΤΑΕ.

Όπως αναφέρετε στο ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος στον ALPHA Κύπρου, στα έγγραφα περιλαμβάνεται ακτινοδιαγνωστική εξέταση και χειρόγραφη σημείωση περί «ξυλοδαρμού από σύζυγο».

Νομικοί επισημαίνουν τις δυσκολίες απόδειξης χωρίς επίσημη καταγγελία. Όπως ανέφερε ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, «ένα θύμα δεν σημαίνει ότι, όταν δεν επιθυμεί να καταγγείλει ένα περιστατικό, πως ένας γιατρός ή άλλος μάρτυρας θα καταγγείλει για αυτό», ενώ ο Σίμος Αγγελίδης σημείωσε ότι «αν δεν υπάρχει καταγγέλλοντας είναι δύσκολο να αποδειχθεί μια υπόθεση».

Οι ανακριτές εξετάζουν επίσης έγγραφα για μεταγενέστερες επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία, με καταθέσεις ιατρών και νοσηλευτών να θεωρούνται καθοριστικές. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Πάμπος Χαριλάου, διαβεβαίωσε πως «τα έντυπα του ΤΑΕΠ είναι φυλαγμένα» και ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα συνεργαστούν πλήρως.

Στην Πάφο, η αυτεπάγγελτη έρευνα έχει προκαλέσει αναστάτωση, με αναβολή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και το Υπουργείο Εσωτερικών να αναμένει ενημέρωση από την Αστυνομία, ενόψει πιθανής άρσης καθηκόντων του δημάρχου.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με δύο νεκρές γυναίκες σε υπόγειο 52χρονου - Ομολόγησε πως έπνιξε τη μία και την πέταξε σε κάδο
Τρύπα σε σωλήνες προπανίου εντοπίστηκε στο υπόγειο του εργοστασίου Βιολάντα - Εργαζόμενοι προειδοποιούσαν ότι μυρίζει υγραέριο
Υπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων
Ο Ερατοσθένης κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ αφρικανικής σκόνης πάνω από Κύπρο
Εντυπωσιακό βίντεο: Αλεξιπτωτιστές πετούν μέσα από το ψηλότερο ξενοδοχείο του κόσμου
Αφορά γυναίκες - νέα μελέτη: Η εμμηνόπαυση συνδέεται με αλλαγές στον εγκέφαλο και προβλήματα ψυχικής υγείας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

 27.01.2026 - 22:06
Επόμενο άρθρο

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με δύο νεκρές γυναίκες σε υπόγειο 52χρονου - Ομολόγησε πως έπνιξε τη μία και την πέταξε σε κάδο

 27.01.2026 - 22:33
Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  27.01.2026 - 11:30
Υπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων

Υπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων

  •  27.01.2026 - 22:20
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και ακόμη δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και ακόμη δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

  •  27.01.2026 - 19:58
Σοκ και θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία - Αγωνία για τους τρεις τραυματίες

Σοκ και θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία - Αγωνία για τους τρεις τραυματίες

  •  27.01.2026 - 19:40
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  27.01.2026 - 22:06
Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με δύο νεκρές γυναίκες σε υπόγειο 52χρονου - Ομολόγησε πως έπνιξε τη μία και την πέταξε σε κάδο

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με δύο νεκρές γυναίκες σε υπόγειο 52χρονου - Ομολόγησε πως έπνιξε τη μία και την πέταξε σε κάδο

  •  27.01.2026 - 22:33
Και άλλη Κυπριακή ομάδα για Κάστανο! Το τηλεφώνημα στον Κύπριο διεθνή μέσο, σύντομα η απόφαση του

Και άλλη Κυπριακή ομάδα για Κάστανο! Το τηλεφώνημα στον Κύπριο διεθνή μέσο, σύντομα η απόφαση του

  •  27.01.2026 - 21:06
Ο Ερατοσθένης κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ αφρικανικής σκόνης πάνω από Κύπρο

Ο Ερατοσθένης κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ αφρικανικής σκόνης πάνω από Κύπρο

  •  27.01.2026 - 21:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα