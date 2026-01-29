Themasports lifenewscy
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

 29.01.2026 - 08:30

 29.01.2026 - 08:30
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Η χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών για το Κυπριακό και η πρόταση πέντε σημείων που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πληροφορίες για εγγραφή από το Υπουργείο Υγείας απόφοιτων ψυχολόγων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης, και η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής για το θέμα του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλονται από τον Τύπο την Πέμπτη.

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Σβήνει τις συγκλίσεις, εκθέτει την ε/κ πλευρά», στο κύριο της θέμα αναφέρεται στην χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών για το Κυπριακό και γράφει ότι ο Ελληνοκύπριος ηγέτης ζητά από τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν σύναψη των συγκλίσεων, αλλά να ισχύουν μόνο όσα συμφωνήσουν τα μέρη ότι συμφωνούν. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει για σκληρή απάντηση της Επιτροπής Θεσμών όσον αφορά στην άρνηση του Γενικού Λογιστή να καταθέσει στοιχεία για τους δωρητές και τις εισφορές προς τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Αλλού γράφει ότι στο "μικροσκόπιο" της Επιτροπής Θεσμών τέθκαν οι δραστηριότητες του πρώην Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Λακκοτρύπη.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Κυπριακό, ξανά μανά οι συγκλίσεις» γράφει ότι δεν υπήρξε κανένα σημάδι κινητικότητας και προόδου και στη χθεσινή, τρίτη στη σειρά, συνάντηση των δύο ηγετών για το Κυπριακό. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο ΔΗΣΥ με πρόταση νόμου θέτει οροφή στις χορηγίες με ανώτατο ποσό τις €50.000 για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ζητά από τον Τυχικό να παραδώσει μέχρι σήμερα το πρωί το διαμέρισμα και το γραφείο στη Μητρόπολη Πάφου.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «ΜΟΕ χωρίς βιασύνη βλέπει η Ολγκίν» αναφέρεται στη συνάντηση των δύο ηγετών για το Κυπριακό και γράφει ότι πρόταση πέντε σημείων κατέθεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη γραμμή και του ΓΓ του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην άφιξη των φλαμίνγκο, τα οποία καθυστέρησαν φέτος να έρθουν λόγω ανομβρίας. Αλλού γράφει ότι τα κόμματα δεν χρειάζεται να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν ως έκτακτη χορηγία για τις προεδρικές εκλογές του 2018.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Σκάνδαλο με εγγραφές ψυχολόγων» γράφει στο κύριο της θέμα ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Υγείας εγγράφει απόφοιτους ψυχολόγους που δεν πληρούν τις απαιτούμενες ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης, αγνοώντας αποφάσεις του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. Αλλού γράφει ότι η άρνηση της Κυβέρνησης να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των δωρητών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης εντείνει τα ερωτήματα και βαθαίνει τις σκιές γύρω από τους χειρισμούς του Προεδρικού. Αλλού γράφει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους παίρνει κάτω από 1.500 ευρώ μεικτά το μήνα.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα "Cyprus Mail"  με τίτλο «‘Σκανδαλώδης’ παράλειψη η μη κατονομασία των δωρητών», αναφέρεται, στο κύριο της θέμα, στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής για το θέμα του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και γράφει ότι βουλευτές δήλωσαν ότι η μυστικότητα που περιβάλλει τις πολιτικές δωρεές παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. Αλλού γράφει ότι η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι ο μέσος μισθός στην Κύπρο αυξήθηκε στα €2.452.

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

