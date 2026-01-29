Στη γειτονιά των αγγέλων η Μυρούλα Σιημητρά – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

Η Μυρούλα άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Ιανουαρίου σε ηλικία 75 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία της, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο Γέρι, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, ώρα 14:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30 - 14:00

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Γερίου

Οι τεθλιμμένοι:

Υιός: Χρίστο

Αδέλφια: Ανδρέας, Μαρία, Γιωργούλα, Ελένη και Άντρη και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι αντί στεφάνων όπως γίνουν εισφορές στον σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».