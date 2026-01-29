Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος

 29.01.2026 - 08:22
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει το κοινό ότι, μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών, αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 μεταξύ των ωρών 09:30 και 12:30, θα διεξαχθεί άσκηση «Έρευνα και διάσωση από υπόνομο» από τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περιοχή Καϊμακλίου – «ΣΟΠΑΖ» στην επαρχία Λευκωσίας.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρες και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα
Σήμανε συναγερμός: Έκρηξη σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα - Ζημιές και σε γειτονική κατοικία
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης
Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική
Συννεφιασμένος με βροχές, καταιγίδες, τσουχτερό κρύο και χιόνια ο καιρός μέχρι το Σαββατοκύριακο - Στα 23 εκατοστά το ύψος του χιονιού
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
«Χαίρομαι που μπορώ να σε ικανοποιήσω»: Καθηγήτρια στις ΗΠΑ έστελνε SMS σε 17χρονο πριν να κάνουν 3 ώρες σεξ στο σπίτι της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

 29.01.2026 - 08:14
Επόμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων η Μυρούλα Σιημητρά – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 29.01.2026 - 08:28
Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

  •  29.01.2026 - 06:27
Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

  •  29.01.2026 - 09:05
Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

  •  29.01.2026 - 08:14
Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

  •  29.01.2026 - 06:30
Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

  •  29.01.2026 - 08:55
Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

  •  29.01.2026 - 06:50
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

  •  29.01.2026 - 06:35
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς

Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς

  •  29.01.2026 - 09:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα