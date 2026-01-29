Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

Παρότι ο Τυχικός έχει απομακρυνθεί από τη θέση του Μητροπολίτη εδώ και αρκετούς μήνες, μέχρι πρόσφατα συνέχιζε να διαμένει στο μητροπολιτικό διαμέρισμα, εντός του συγκροτήματος της Μητρόπολης Πάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε στην κατοχή του τα κλειδιά τόσο του διαμερίσματος όσο και του μητροπολιτικού γραφείου, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Αρχιεπισκόπου και αρμόδιων λειτουργών για την παράδοσή τους.

Το ζήτημα ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο μετά από δημόσιες δηλώσεις του νομικού συμβούλου του τέως Μητροπολίτη, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν διαμένει πλέον στη Μητρόπολη και ότι έχει παραδώσει τα κλειδιά – ισχυρισμοί που διαψεύδονται κατηγορηματικά από την Αρχιεπισκοπή.

Σε δημόσια ανακοίνωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος καλεί τον τέως Μητροπολίτη να παραδώσει μέχρι τις 10:00 το πρωί τα κλειδιά και το διαμέρισμα. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ότι στις 12:00 το μεσημέρι, παρουσία της Αστυνομίας, θα ανοίξει το διαμέρισμα και το γραφείο για να καταγραφεί το περιεχόμενό τους.

Παράλληλα, του δίνεται η δυνατότητα να παρευρεθεί ώστε να παραλάβει προσωπικά του αντικείμενα.

Δείτε αυτούσια την επιστολή που δημοσίευσε το κανάλι Alpha: