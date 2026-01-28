Αρχιεπίσκοπος: Καλεί τον Τυχικό να παραδώσει διαμέρισμα και κλειδιά Μητρόπολης - Του έστειλε επιστολή

Σε επιστολή που απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος αναφέρει στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου ότι οι αναφορές σε ανακοίνωση του νομικού του συμβούλου στα ΜΜΕ το απόγευμα της Τρίτης, ότι έχει παραδώσει το Μητροπολιτικό Γραφείο (και κατ’ επέκταση και τα κλειδιά) στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τον καλεί να πράξει τούτο μέχρι τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης.

Σε διαφορετική περίπτωση, προσθέτει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, αύριο Πέμπτη στις 12:00, παρουσία της Αστυνομίας θα ανοιχθεί το διαμέρισμα και το γραφείο, προκειμένου να καταγραφούν όσα βρίσκονται εκεί.

Επιπρόσθετα καλεί τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να είναι παρών για να παραλάβει τυχόν προσωπικά του αντιμείμενα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ