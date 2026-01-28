Themasports lifenewscy
Χειροπέδες σε 31χρονο για σωρεία διαρρήξεων - Από καφεστιατόριο, κομμωτήριο και βιβλιοπωλεία μέχρι φροντιστήριο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 31χρονο για σωρεία διαρρήξεων - Από καφεστιατόριο, κομμωτήριο και βιβλιοπωλεία μέχρι φροντιστήριο

 28.01.2026 - 18:08
Χειροπέδες σε 31χρονο για σωρεία διαρρήξεων - Από καφεστιατόριο, κομμωτήριο και βιβλιοπωλεία μέχρι φροντιστήριο

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 31 ετών, προχώρησαν σήμερα μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 16 και 25 Ιανουαρίου, σε πέντε υποστατικά στη Λάρνακα.

Πρόκειται για διαρρήξεις που διαπράχθηκαν σε ένα καφεστιατόριο, ένα κομμωτήριο, δύο βιβλιοπωλεία και σε ένα εκπαιδευτικό φροντιστήριο. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, από τα υποστατικά κλάπηκαν, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα μεγάφωνο, ένας κουμπαράς με εισφορές φιλανθρωπικού ιδρύματος, μία ταμειακή μηχανή, και το συνολικό χρηματικό ποσό των 180 ευρώ από το ταμείο των τεσσάρων από τα πέντε υποστατικά.

Στη βάση στοιχείων που προέκυψαν, εναντίον του 31χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Τις υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

 

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη ρητορική περί «συνέχισης του διαλόγου», η διαδικασία παραμένει στάσιμη και εγκλωβισμένη σε μια παρατεταμένη προ-διαπραγματευτική φάση.

