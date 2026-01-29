Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που Δήμαρχος στις Φιλιππίνες δέχθηκε επίθεση με εκτοξευτή ρουκετών RPG
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που Δήμαρχος στις Φιλιππίνες δέχθηκε επίθεση με εκτοξευτή ρουκετών RPG

 29.01.2026 - 09:50
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που Δήμαρχος στις Φιλιππίνες δέχθηκε επίθεση με εκτοξευτή ρουκετών RPG

Επίθεση από συμμορία που χρησιμοποίησε εκτοξευτή ρουκετών RPG δέχθηκε δήμαρχος στις Φιλιππίνες.

Στο βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης φαίνεται ένα αυτοκίνητο γκρι χρώματος να σταματά απέναντι από το βενζινάδικο στο οποίο είχε σταματήσει το πρωί της 25ης Ιανουαρίου το μαύρο SUV στο οποίο επέβαινε ο Ακμάντ Αμπατουάν, με έναν άνδρα να αποβιβάζεται και να εκτοξεύει μια ρουκέτα ενώ ένας δεύτερος ανοίγει πυρ.

Σε άλλα πλάνα φαίνεται το αυτοκίνητο του δημάρχου να δέχεται το χτύπημα αλλά να μην υφίσταται μεγάλη ζημιά λόγω της θωράκισης που είχε.

 

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο από τα μέλη της ασφάλειας του δημάρχου τραυματίστηκαν, ενώ τρεις από τους δράστες σκοτώθηκαν λίγο αργότερα σε επιχείρηση του στρατού και της αστυνομίας.

«Δεν πίστευα ότι θα χρησιμοποιούσαν τόσο μεγάλο όπλο. Ένα RPG δεν είναι κάτι που χρησιμοποιεί ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αυτό ήταν επαγγελματικό» δήλωσε ο Αμπατουάν που ζήτησε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για το πρόσωπό του.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων δήλωσε ότι αυτή ήταν η τέταρτη επίθεση εναντίον του Αμπατουάν, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα από το 2022.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
VIDEO: Αυτή είναι η πιο τρομακτική πτήση στον κόσμο - Διαρκεί 14 ώρες - Πόσο ασφαλής είναι;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Στη γειτονιά των αγγέλων η Μυρούλα Σιημητρά – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Η απάτη που ξεκινά αφού κλείσετε το κινητό - Πώς «δουλεύει» η παγίδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το μυστικό των κριτών στο MasterChef: Θα έχουμε δύο σπίτια και δεν θα ξέρει κανένας για την ύπαρξη του άλλου

 29.01.2026 - 09:41
Επόμενο άρθρο

Έργα ασφαλτόστρωσης το καλοκαίρι εξετάζονται ως πιθανή αιτία για τις τρύπες στους σωλήνες και τη διαρροή προπανίου στη Βιολάντα

 29.01.2026 - 09:57
Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

  •  29.01.2026 - 06:27
Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

  •  29.01.2026 - 09:05
Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

  •  29.01.2026 - 08:14
Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

  •  29.01.2026 - 06:30
Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη

Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη

  •  29.01.2026 - 09:27
Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

  •  29.01.2026 - 06:50
Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

  •  29.01.2026 - 08:55
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

  •  29.01.2026 - 06:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα