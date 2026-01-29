Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που Δήμαρχος στις Φιλιππίνες δέχθηκε επίθεση με εκτοξευτή ρουκετών RPG

Στο βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης φαίνεται ένα αυτοκίνητο γκρι χρώματος να σταματά απέναντι από το βενζινάδικο στο οποίο είχε σταματήσει το πρωί της 25ης Ιανουαρίου το μαύρο SUV στο οποίο επέβαινε ο Ακμάντ Αμπατουάν, με έναν άνδρα να αποβιβάζεται και να εκτοξεύει μια ρουκέτα ενώ ένας δεύτερος ανοίγει πυρ.

Σε άλλα πλάνα φαίνεται το αυτοκίνητο του δημάρχου να δέχεται το χτύπημα αλλά να μην υφίσταται μεγάλη ζημιά λόγω της θωράκισης που είχε.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο από τα μέλη της ασφάλειας του δημάρχου τραυματίστηκαν, ενώ τρεις από τους δράστες σκοτώθηκαν λίγο αργότερα σε επιχείρηση του στρατού και της αστυνομίας.

«Δεν πίστευα ότι θα χρησιμοποιούσαν τόσο μεγάλο όπλο. Ένα RPG δεν είναι κάτι που χρησιμοποιεί ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αυτό ήταν επαγγελματικό» δήλωσε ο Αμπατουάν που ζήτησε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για το πρόσωπό του.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων δήλωσε ότι αυτή ήταν η τέταρτη επίθεση εναντίον του Αμπατουάν, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα από το 2022.

