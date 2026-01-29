Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΈργα ασφαλτόστρωσης το καλοκαίρι εξετάζονται ως πιθανή αιτία για τις τρύπες στους σωλήνες και τη διαρροή προπανίου στη Βιολάντα
ΕΛΛΑΔΑ

Έργα ασφαλτόστρωσης το καλοκαίρι εξετάζονται ως πιθανή αιτία για τις τρύπες στους σωλήνες και τη διαρροή προπανίου στη Βιολάντα

 29.01.2026 - 09:57
Έργα ασφαλτόστρωσης το καλοκαίρι εξετάζονται ως πιθανή αιτία για τις τρύπες στους σωλήνες και τη διαρροή προπανίου στη Βιολάντα

Νέα διάσταση δίνουν στο πολύνεκρο δυστύχημα που έγινε στο εργοστάσιο Βιολάντα τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν τα έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής μετά από επισταμένη έρευνα στην κατεστραμμένη εγκατάσταση.

Όπως αναφέρθηκε σχετικά, αιτία της θηριώδους έκρηξης αποτέλεσε η πολύμηνη διαρροή προπάνιου. Το αέριο συγκεντρώθηκε στο υπόγειο και ένας σπινθήρας οδήγησε στην τεράστια έκρηξη που κόστισε πέντε ζωές.

Όπως εξήγησε χθες Τετάρτη (28/1) ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος: «Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν αισθητήρες ανίχνευσης σε κρίσιμα σημεία των εγκαταστάσεων, ενώ σύμφωνα με το Open το υπόγειο ήταν αδήλωτο.

Η αιτία της διαρροής του επικίνδυνου αερίου φαίνεται να εντοπίζεται σε εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν στον δρόμο πάνω από σωληνώσεις προπανίου το καλοκαιρι, με βαρέα οχήματα να προκαλούν διάτρηση κάτω από το υπέδαφος. Υπενθυμίζεται ότι το προπάνιο μεταφερόταν από τις δεξαμενές με σωλήνες που περνούσαν κάτω από τον δρόμο και έμπαιναν μέσα σε μπετά.

Μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτης της επιχείρησης και των δύο στελεχών, οι Αρχές εμπλουτίζουν τη δικογραφία με στοιχεία και διαμορφώνουν το κατηγορητήριο για την απόδοση ευθυνών.

Τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τρία:

-Γιατί δεν διαπιστώθηκε η διάβρωση των σωληνώσεων

- Γιατί αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις για μυρωδιά αερίου στο εργοστάσιο

- Τι έλεγχοι γίνονταν, πώς πιστοποιούνταν

Σημαντικό για το επόμενο στάδιο της έρευνας και της απόδοσης ευθυνών είναι όσα έχουν καταγραφεί στο Βιβλίο Πυρασφάλειας, Ελέγχου και Συντήρησης της εγκατάστασης: Τι εργασίες συντήρησης -αποκατάστασης ενδεχομένως έχουν γίνει, τι έχει διαπιστωθεί και πώς ενήργησαν οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης.

Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι ο χρόνος της διάβρωσης των σωληνώσεων. Όπως λένε πηγές με άριστη γνώση η διάβρωση δεν γίνεται από τον ένα μήνα στον άλλο, είναι διαδικασία που παίρνει χρόνο. Πώς εξελίχθηκε λοιπόν χωρίς να το αντιληφθεί κανείς.

Οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων από την έρευνα των Αρχών πρόκειται να παίξει καταλυτικό ρόλο στη μετέπειτα μεταχείριση των κατηγορουμένων.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
VIDEO: Αυτή είναι η πιο τρομακτική πτήση στον κόσμο - Διαρκεί 14 ώρες - Πόσο ασφαλής είναι;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Στη γειτονιά των αγγέλων η Μυρούλα Σιημητρά – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Η απάτη που ξεκινά αφού κλείσετε το κινητό - Πώς «δουλεύει» η παγίδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που Δήμαρχος στις Φιλιππίνες δέχθηκε επίθεση με εκτοξευτή ρουκετών RPG

 29.01.2026 - 09:50
Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

  •  29.01.2026 - 06:27
Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

  •  29.01.2026 - 09:05
Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

  •  29.01.2026 - 08:14
Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

  •  29.01.2026 - 06:30
Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη

Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη

  •  29.01.2026 - 09:27
Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

  •  29.01.2026 - 06:50
Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

  •  29.01.2026 - 08:55
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

  •  29.01.2026 - 06:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα