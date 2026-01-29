Έργα ασφαλτόστρωσης το καλοκαίρι εξετάζονται ως πιθανή αιτία για τις τρύπες στους σωλήνες και τη διαρροή προπανίου στη Βιολάντα

Όπως αναφέρθηκε σχετικά, αιτία της θηριώδους έκρηξης αποτέλεσε η πολύμηνη διαρροή προπάνιου. Το αέριο συγκεντρώθηκε στο υπόγειο και ένας σπινθήρας οδήγησε στην τεράστια έκρηξη που κόστισε πέντε ζωές.

Όπως εξήγησε χθες Τετάρτη (28/1) ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος: «Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν αισθητήρες ανίχνευσης σε κρίσιμα σημεία των εγκαταστάσεων, ενώ σύμφωνα με το Open το υπόγειο ήταν αδήλωτο.

Η αιτία της διαρροής του επικίνδυνου αερίου φαίνεται να εντοπίζεται σε εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν στον δρόμο πάνω από σωληνώσεις προπανίου το καλοκαιρι, με βαρέα οχήματα να προκαλούν διάτρηση κάτω από το υπέδαφος. Υπενθυμίζεται ότι το προπάνιο μεταφερόταν από τις δεξαμενές με σωλήνες που περνούσαν κάτω από τον δρόμο και έμπαιναν μέσα σε μπετά.

Μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτης της επιχείρησης και των δύο στελεχών, οι Αρχές εμπλουτίζουν τη δικογραφία με στοιχεία και διαμορφώνουν το κατηγορητήριο για την απόδοση ευθυνών.

Τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τρία:

-Γιατί δεν διαπιστώθηκε η διάβρωση των σωληνώσεων

- Γιατί αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις για μυρωδιά αερίου στο εργοστάσιο

- Τι έλεγχοι γίνονταν, πώς πιστοποιούνταν

Σημαντικό για το επόμενο στάδιο της έρευνας και της απόδοσης ευθυνών είναι όσα έχουν καταγραφεί στο Βιβλίο Πυρασφάλειας, Ελέγχου και Συντήρησης της εγκατάστασης: Τι εργασίες συντήρησης -αποκατάστασης ενδεχομένως έχουν γίνει, τι έχει διαπιστωθεί και πώς ενήργησαν οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης.

Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι ο χρόνος της διάβρωσης των σωληνώσεων. Όπως λένε πηγές με άριστη γνώση η διάβρωση δεν γίνεται από τον ένα μήνα στον άλλο, είναι διαδικασία που παίρνει χρόνο. Πώς εξελίχθηκε λοιπόν χωρίς να το αντιληφθεί κανείς.

Οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων από την έρευνα των Αρχών πρόκειται να παίξει καταλυτικό ρόλο στη μετέπειτα μεταχείριση των κατηγορουμένων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα