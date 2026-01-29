Themasports lifenewscy
Ζευγάρι στην Ινδονησία υποβλήθηκε σε δημόσια μαστίγωση με 140 χτυπήματα για εξωγαμιαίες σχέσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Ζευγάρι στην Ινδονησία υποβλήθηκε σε δημόσια μαστίγωση με 140 χτυπήματα για εξωγαμιαίες σχέσεις

 29.01.2026 - 14:03
Ζευγάρι στην Ινδονησία υποβλήθηκε σε δημόσια μαστίγωση με 140 χτυπήματα για εξωγαμιαίες σχέσεις

Ένας άνδρας και μια γυναίκα, που καταδικάστηκαν από ισλαμικό δικαστήριο για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, στη συντηρητική επαρχία Άτσεχ της δυτικής Ινδονησίας, υποβλήθηκαν σήμερα σε μαστίγωση με 140 χτυπήματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ο άνδρας και η γυναίκα, των οποίων οι ηλικίες δεν διευκρινίστηκαν, δέχτηκαν από 140 χτυπήματα στην πλάτη τους με ραβδί από μπαμπού: 100 για σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ, δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής της αστυνομίας της σαρία στην Μπάντα Άτσεχ, ο Μουχάμαντ Ριζάλ. Η γυναίκα λιποθύμησε μετά τη μαστίγωση και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο.

Αυτή είναι μια από τις πιο σκληρές ποινές που έχουν επιβληθεί από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο ισλαμικός νόμος στην επαρχία το 2001.

Τέσσερα άλλα άτομα μαστιγώθηκαν δημοσίως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού και της συντρόφου του, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν για εξωγαμιαίες σεξουαλικές επαφές. Ο καθένας από αυτούς δέχτηκε 23 χτυπήματα.

«Όπως υποσχεθήκαμε, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, ειδικά όχι για τα ίδια μας τα μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει τη φήμη μας», δήλωσε ο Μουχάμαντ. Οι σεξουαλικές σχέσεις σε αυτήν την υπερσυντηρητική επαρχία, τη μόνη στη χώρα με μουσουλμανική πλειονότητα που επιβάλλει τον νόμο της σαρία, απαγορεύονται.

Η Ινδονησία απαγόρευσε τις σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στον τελευταίο ποινικό της κώδικα το 2022, έναν νόμο που τέθηκε σε ισχύ σε εθνικό επίπεδο στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν τις δημόσιες μαστιγώσεις, αλλά η πρακτική απολαμβάνει ισχυρής υποστήριξης από τον πληθυσμό.

Η επαρχία Άτσεχ άρχισε να εφαρμόζει τον νόμο της σαρία αφού απέκτησε ειδική αυτονομία το 2001, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της κεντρικής κυβέρνησης να καταστείλει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.

Η σωματική τιμωρία με μαστιγώσεις εφαρμόζεται για διάφορα αδικήματα στην Άτσεχ, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών, της κατανάλωσης αλκοόλ, των ομοφυλοφιλικών σχέσεων και των εξωγαμιαίων σχέσεων.

Πέρυσι, δύο άνδρες μαστιγώθηκαν δημόσια 76 φορές ο καθένας, αφού καταδικάστηκαν για σεξουαλικές σχέσεις από ισλαμικό δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Γιώργος Λιβάνης: Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη

 29.01.2026 - 13:56
VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

 29.01.2026 - 14:09
Σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά έχει θέσει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη.

