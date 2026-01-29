VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

Σύμφωνα με τον κ. Αλφρέδου, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, βίωσε ένα ανεξήγητο περιστατικό. «Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έτσι όπως μιλούσαμε και τον κοιτούσα στα μάτια, σε κάποια στιγμή έλαμψε το δωμάτιο και έλαμπε το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε, δεν αποδίδει στο περιστατικό θρησκευτικές ή υπερφυσικές διαστάσεις, ούτε χαρακτηρίζει τον Φειδία Παναγιώτου ως άγιο. Αντιθέτως, στάθηκε στην ανθρώπινη πλευρά του. «Δεν λέω ότι είναι άγιος. Είναι όμως ένας άνθρωπος με αγαθότητα και ειλικρίνεια. Η καρδιά του είναι κρυστάλλινη από την αλήθεια που έχει μέσα του», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αίσθηση αυτή, την οποία περιέγραψε ως «χάρη και χαρά», διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. «Όταν βγήκα από το δωμάτιο προσπαθούσα να καταλάβω τι έγινε. Νόμιζα ότι ήταν ψευδαίσθηση, όμως τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό που ένιωσα ήταν αληθινό», είπε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις του δεν έχουν πολιτικό σκοπό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η εμπειρία αυτή να συνδέεται με την πίστη της οικογένειας του Ευρωβουλευτή. «Δεν το λέω για πολιτικούς λόγους. Ίσως αυτό να συνέβη επειδή ο πατέρας του προσεύχεται γι’ αυτόν», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Αλφρέδου εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Φειδίας Παναγιώτου «δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη παρουσία και ξεχωριστή ενέργεια.

