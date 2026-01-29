Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήVIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

 29.01.2026 - 14:09
VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία», Αλφρέδου Αλφρέδου, αναφορικά με τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, περιγράφοντας μια εμπειρία που, όπως λέει, τον συγκλόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Αλφρέδου, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, βίωσε ένα ανεξήγητο περιστατικό. «Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έτσι όπως μιλούσαμε και τον κοιτούσα στα μάτια, σε κάποια στιγμή έλαμψε το δωμάτιο και έλαμπε το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε, δεν αποδίδει στο περιστατικό θρησκευτικές ή υπερφυσικές διαστάσεις, ούτε χαρακτηρίζει τον Φειδία Παναγιώτου ως άγιο. Αντιθέτως, στάθηκε στην ανθρώπινη πλευρά του. «Δεν λέω ότι είναι άγιος. Είναι όμως ένας άνθρωπος με αγαθότητα και ειλικρίνεια. Η καρδιά του είναι κρυστάλλινη από την αλήθεια που έχει μέσα του», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αίσθηση αυτή, την οποία περιέγραψε ως «χάρη και χαρά», διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. «Όταν βγήκα από το δωμάτιο προσπαθούσα να καταλάβω τι έγινε. Νόμιζα ότι ήταν ψευδαίσθηση, όμως τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό που ένιωσα ήταν αληθινό», είπε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις του δεν έχουν πολιτικό σκοπό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η εμπειρία αυτή να συνδέεται με την πίστη της οικογένειας του Ευρωβουλευτή. «Δεν το λέω για πολιτικούς λόγους. Ίσως αυτό να συνέβη επειδή ο πατέρας του προσεύχεται γι’ αυτόν», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Αλφρέδου εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Φειδίας Παναγιώτου «δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη παρουσία και ξεχωριστή ενέργεια.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω βίντεο: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζευγάρι στην Ινδονησία υποβλήθηκε σε δημόσια μαστίγωση με 140 χτυπήματα για εξωγαμιαίες σχέσεις

 29.01.2026 - 14:03
Επόμενο άρθρο

«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

 29.01.2026 - 14:19
ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

Σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά έχει θέσει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

  •  29.01.2026 - 11:39
«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

  •  29.01.2026 - 14:19
Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  29.01.2026 - 12:06
VIDEO: Αποκαλυπτική για τις Βουλευτικές η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας»

VIDEO: Αποκαλυπτική για τις Βουλευτικές η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας»

  •  29.01.2026 - 14:34
«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

  •  29.01.2026 - 11:29
VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

  •  29.01.2026 - 14:09
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.01.2026 - 12:42
Του πούλησε σπίτι άλλου και τσέπωσε πέραν των 58 χιλιάδων - Χειροπέδες σε 50χρονο

Του πούλησε σπίτι άλλου και τσέπωσε πέραν των 58 χιλιάδων - Χειροπέδες σε 50χρονο

  •  29.01.2026 - 13:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα