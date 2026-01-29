Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

 29.01.2026 - 14:19
«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

Μικροεπεισόδιο σημειώθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, όταν ιερέας της Μητρόπολης ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με υποστηρικτές του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, ομάδα 25 με 30 ατόμων εισήλθε εντός του κτηρίου της Μητρόπολης, φωνάζοντας συνθήματα «άξιος ο Μητροπολίτης Τυχικός». Όπως αναφέρθηκε, κάποιο άτομο τους απάντησε πως «αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε». Μετά την είσοδό τους στο κτήριο, κλήθηκε η Αστυνομία και το επεισόδιο έληξε χωρίς περαιτέρω ένταση. Από πλευράς υποστηρικτών του Τυχικού αναφέρεται ότι το επεισόδιο έγινε εκτός της Μητρόπολης.

Νωρίτερα, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, περίπου 50 υποστηρικτές του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού συγκεντρώθηκαν έξω από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την επιστολή που απέστειλε στον Τυχικό ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, χαρακτηρίζοντάς την πρόκληση.

Σε δηλώσεις του, ο Κυριάκος Κυριάκου, εκ μέρους της ομάδας υποστήριξης του πρώην Μητροπολίτη, ανέφερε ότι για ακόμη μία φορά, με πνεύμα συνεργασίας και υπακοής, ο Τυχικός ενημέρωσε τόσο τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου όσο και την Αστυνομία πως τα κλειδιά βρίσκονται πάνω στις πόρτες και θα μπορούσαν απλά να μεταβούν να τα παραλάβουν.

Ο κ. Κυριάκου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πρέπει να σταματήσει και να επέλθει ηρεμία σε έναν σοβαρό θεσμό, όπως είναι η Εκκλησία. Όπως ανέφερε, παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα πολλά προβλήματα στους θεσμούς της χώρας, σημειώνοντας πως επιθυμία τους είναι η Εκκλησία της Κύπρου να δώσει το παράδειγμα.

Είπε ακόμα ότι οι αρχιερείς είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τους πιστούς στον Χριστό και θα τους βοηθήσουν να ανοίξουν τις πόρτες της καρδιάς τους, προσθέτοντας πως δεν πρέπει να επικρατούν έντονες ενέργειες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

 29.01.2026 - 14:09
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Αποκαλυπτική για τις Βουλευτικές η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας»

 29.01.2026 - 14:34
ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

Σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά έχει θέσει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

  •  29.01.2026 - 11:39
«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

  •  29.01.2026 - 14:19
Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  29.01.2026 - 12:06
VIDEO: Αποκαλυπτική για τις Βουλευτικές η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας»

VIDEO: Αποκαλυπτική για τις Βουλευτικές η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας»

  •  29.01.2026 - 14:34
«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

  •  29.01.2026 - 11:29
VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

  •  29.01.2026 - 14:09
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.01.2026 - 12:42
Του πούλησε σπίτι άλλου και τσέπωσε πέραν των 58 χιλιάδων - Χειροπέδες σε 50χρονο

Του πούλησε σπίτι άλλου και τσέπωσε πέραν των 58 χιλιάδων - Χειροπέδες σε 50χρονο

  •  29.01.2026 - 13:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα