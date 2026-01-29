VIDEO: Αποκαλυπτική για τις Βουλευτικές η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», η κ. Χαραλαμπίδου κλήθηκε να απαντήσει στο κατά πόσο προσανατολίζεται σε τέταρτη θητεία στη Βουλή. Η απάντησή της, αν και προσεκτικά διατυπωμένη, ήταν ενδεικτική των σκέψεών της, λέγοντας πως «κλίνει προς αυτή την κατεύθυνση».

Με πιο ανάλαφρη διάθεση, η βουλεύτρια απέφυγε να μιλήσει για ανατροπές ή θεαματικές αλλαγές πορείας, επισημαίνοντας πως οι πολιτικές αποφάσεις με ρίσκο δεν της είναι ξένες. Όπως ανέφερε, τα «άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας» αποτελούν μέρος της διαδρομής της εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Η συζήτηση προχώρησε με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής, Κάτια Σάββα, να επανέρχεται στο ερώτημα αν τελικά θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα, με την κ. Χαραλαμπίδου να διατηρεί το ίδιο ύφος, αφήνοντας να εννοηθεί πως η τελική απόφαση κινείται ήδη προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Δείτε το απόσπασμα: