VIDEO: Αποκαλυπτική για τις Βουλευτικές η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Αποκαλυπτική για τις Βουλευτικές η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας»

 29.01.2026 - 14:34
VIDEO: Αποκαλυπτική για τις Βουλευτικές η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας»

Με τρόπο που άφησε σαφή μηνύματα για τις προθέσεις της, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου βουλευτική έδρα στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», η κ. Χαραλαμπίδου κλήθηκε να απαντήσει στο κατά πόσο προσανατολίζεται σε τέταρτη θητεία στη Βουλή. Η απάντησή της, αν και προσεκτικά διατυπωμένη, ήταν ενδεικτική των σκέψεών της, λέγοντας πως «κλίνει προς αυτή την κατεύθυνση».

Με πιο ανάλαφρη διάθεση, η βουλεύτρια απέφυγε να μιλήσει για ανατροπές ή θεαματικές αλλαγές πορείας, επισημαίνοντας πως οι πολιτικές αποφάσεις με ρίσκο δεν της είναι ξένες. Όπως ανέφερε, τα «άλματα χωρίς δίκτυ ασφαλείας» αποτελούν μέρος της διαδρομής της εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Η συζήτηση προχώρησε με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής, Κάτια Σάββα, να επανέρχεται στο ερώτημα αν τελικά θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα, με την κ. Χαραλαμπίδου να διατηρεί το ίδιο ύφος, αφήνοντας να εννοηθεί πως η τελική απόφαση κινείται ήδη προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Δείτε το απόσπασμα:

«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

 29.01.2026 - 14:19
Η κατάρτιση εκπαιδευτικών στο επίκεντρο άτυπης συνάντησης Υπ.Παιδείας ΕΕ στη Λευκωσία

 29.01.2026 - 14:48
Σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά έχει θέσει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη.

