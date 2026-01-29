Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κατάρτιση εκπαιδευτικών στο επίκεντρο άτυπης συνάντησης Υπ.Παιδείας ΕΕ στη Λευκωσία

 29.01.2026 - 14:48
Η κατάρτιση εκπαιδευτικών στο επίκεντρο άτυπης συνάντησης Υπ.Παιδείας ΕΕ στη Λευκωσία

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι τα θέματα που τίθενται επί τάπητος στη διήμερη άτυπη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Στη σημασία αυτών των ζητημάτων εστιάστηκαν Υπουργοί σε δηλώσεις τους κατά την είσοδό τους στον χώρο της συνάντησης.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι «οι δύο μεγάλες θεματικές που θα μας απασχολήσουν αφορούν, πρώτον, στην εκπαίδευση που γίνεται στους εκπαιδευτικούς, στην καριέρα τους, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, την ενδυνάμωσή τους και στη στήριξη στο έργο τους, κυρίως σε σχέση με την καλλιέργεια δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Η δεύτερη μεγάλη θεματική», συνέχισε, «αφορά στις προτεραιότητες της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και κατά πόσον αυτές θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν καλύτερα ή να γίνουν πιο ορατές, με πλήρη σεβασμό στις αρμοδιότητες της κάθε χώρας μέλους».

Καταληκτικά, εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση, μια ενδιαφέρουσα συνάντηση που θα μας δώσει και την ευκαιρία για ανταλλαγή καλών πρακτικών και συζήτησης, η οποία θα πάρει μπροστά τα θέματα της εκπαίδευσης στον χώρο της Ευρώπης».

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι «είναι κρίσιμη η συγκυρία για την εκπαίδευση», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Κυπριακή Προεδρία και η αρμόδια Υπουργός, Αθηνά Μιχαηλίδου, θα δώσουν λύσεις αλλά και κατευθύνσεις. «Σήμερα θα μιλήσουμε και έχω τη χαρά να προεδρεύω σε ένα από τα διαδραστικά εργαστήρια για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και για την επαγγελματική ανέλιξη», πρόσθεσε.

«Χθες στην Αθήνα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον ΟΟΣΑ σε μία έκθεση, η οποία και αυτή έδειξε με τον πιο ισχυρό τρόπο ότι η συνεχής επιμόρφωση που γίνεται με τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, διαμορφώνεται από το πεδίο και συνεχίζεται όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και εξέλιξης. Είναι αυτή που μπορεί να δώσει λύσεις», σημείωσε.

«Εδώ, λοιπόν, στη Λευκωσία θα συζητήσουμε και για τη συνεχή εξέλιξη των εκπαιδευτικών, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και για κάτι που αναδεικνύεται και διαμορφώνεται μαζί με αυτούς, για το μέλλον των παιδιών μας», κατέληξε.

Ο Υπουργός Παιδείας της Λετονίας, Ρόναλντ Όζολς, δήλωσε ότι «για τη Λετονία, η σημερινή συζήτηση είναι εξαιρετικά σημαντική για την επένδυση στους εκπαιδευτικούς. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το έργο των εκπαιδευτικών παίζει κρίσιμο ρόλο στον σημερινό κόσμο», σημείωσε. «Όταν εξετάζουμε τις τάξεις, αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που μας τοποθετεί στην κατάσταση στην εκπαίδευση. Εξετάζουμε πολύ καθαρά τους παράγοντες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επηρεάζουν αυτό το έργο», πρόσθεσε.

«Φυσικά, αναγνωρίζουμε ότι τα βασικά σημεία της σημερινής συζήτησης είναι η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης που είναι επίσης κρίσιμα για εμάς με αυτόν τον τρόπο. Για τη Λετονία, γνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με την πρόσληψη εκπαιδευτικών και τη διατήρησή τους στο σχολείο και την επαγγελματική υποστήριξη είναι επίσης μεταξύ των προτεραιοτήτων», κατέληξε.

Η Pia Ahrenkilde Hansen, Γενική Διευθύντρια της ΓΔ Εκπαίδευσης και Αγωγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι «η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει στο τραπέζι πολύ σημαντικές συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην κοινωνία μας και πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο ελκυστική, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το επάγγελμα». Επιπλέον, επεσήμανε ότι «διαθέτουμε πολύ καλά εργαλεία για να το κάνουμε αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα, μέσω του προγράμματος Erasmus και άλλων χρηματοδοτικών μέσων και πρωτοβουλιών».

«Αυτό το φθινόπωρο, θα παρουσιάσουμε μια ατζέντα για τους εκπαιδευτικούς ως μέρος ενός εκπαιδευτικού πακέτου που θα προτείνει η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Minzatu για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», πρόσθεσε. «Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε ευρύτερα ζητήματα συνεργασίας στην εκπαίδευση, όπως έχει προγραμματίσει η Κυπριακή Προεδρία για αύριο. Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, να προσανατολίσουμε την επένδυσή μας στην υποστήριξη και την κεντρική θέση της εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: «Έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία το Πακιστάν σε σχέση με το ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ»

Σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά έχει θέσει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη.

