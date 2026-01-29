Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

 29.01.2026 - 15:50
Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε το αίτημα για τους περιοριστικούς όρους 51χρονου κατηγορούμενου για το φόνο του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, στις 24 Μαρτίου. Στις Κεντρικές Φυλακές οδηγήθηκαν οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του 51χρονου, ο οποίος παρέμενε μέχρι σήμερα υπόδικος, καθώς δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τους περιοριστικούς όρους του Εφετείου, είχε ζητήσει όπως, αντί για προσωπική εγγύηση 10 χιλιάδων ευρώ και υπογραφή εγγύησης 100 χιλιάδων ευρώ από αξιόχρεο εγγυητή, ο κατηγορούμενος να καταθέσει χρηματική εγγύηση 50 χιλιάδων ευρώ, μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία του 51χρονου θα τοποθετηθούν στο stop-list της Αστυνομίας, θα παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και θα παρουσιάζεται δυο φορές της ημέρα σε αστυνομικό σταθμό της επιλογής του.

Νωρίτερα σήμερα, οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου, με τους τέσσερις να βρίσκονται σε διαφορετικό κατηγορητήριο από τους δυο 28χρονους που είχαν συλληφθεί τελευταίοι, από τις Ελληνικές Αρχές, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος.

Τα μέτρα ασφάλειας από πλευράς Αστυνομίας ήταν δρακόντεια και όλοι όσοι εισέρχονταν στην αίθουσα υποβάλλονταν σε σωματικό έλεγχο.

Για σκοπούς καταχώρησης κοινού κατηγορητηρίου, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε, από το Κακουργιοδικείο, αναστολή των ποινικών διώξεων, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Με τη σειρά του, το Επαρχιακό Δικαστήριο τους παρέπεμψε, με κοινό πλέον κατηγορητήριο, ενώπιον του Κακουργιοδικείου, το οποίο θα συνεδριάσει στις 24 Μαρτίου.

Οι έξι κατηγορούμενοι, δυο 30χρονοι, ένας 31χρονος, ένας 51χρονος και δυο 28χρονοι, αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών και κλοπή οχήματος.

Υπενθυμίζεται πως ο ένας 30χρονος φέρεται να σχετίζεται με την αγοραπωλησία της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή των δραστών, μετά τον εμπρησμό του βαν που χρησιμοποίησαν κατά την δολοφονική ενέδρα.

Ο άλλος 30χρονος, που είναι κατάδικος για άλλη υπόθεση, φέρεται να έδωσε οδηγίες, μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, για αγορά της μοτοσικλέτας, ενώ γενετικό υλικό του 51χρονου (που αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους) εντοπίστηκε σε κλοπιμαίο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση του θύματος.

Όσον αφορά στον 31χρονο, αυτός φέρεται ως ο οδηγός του βαν από το οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί. Αρχικά είχε συλληφθεί για συνέργεια μετά τη διάπραξη φόνου, αφού φέρεται ως το πρόσωπο που βοήθησε έναν εκ των δυο 28χρονων να διαφύγει μέσω των κατεχομένων. Στο πλαίσιο των ερευνών επανασυνελήφθη για νέα αδικήματα, καθώς φέρεται ως το πρόσωπο που παρήγγειλε πλαστές πινακίδες για το κλοπιμαίο όχημα, ενώ γενετικό υλικό του εντοπίστηκε σε καπέλο που έπεσε από έναν από τους δυο δράστες κατά τη διαφυγή τους με τη μοτοσικλέτα.

Ο ένας 28χρονος εκτιμάται ότι είναι ο εκτελεστής του Δημοσθένους και ο άλλος 28χρονος, ως το πρόσωπο που φυγάδευσε τους δράστες, με αυτοκίνητο τύπου SUV, όταν εγκατέλειψαν την μοτοσικλέτα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πάρθηκε απόφαση: Σάρκα και οστά παίρνει η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς

 29.01.2026 - 15:47
Επόμενο άρθρο

Νέα επίθεση Τραμπ στον «πολύ αργό» Πάουελ της Fed - Θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε χώρα

 29.01.2026 - 15:56
ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

Ευρείας σύσκεψης για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

  •  29.01.2026 - 16:28
«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

«Άναψαν τα αίματα» στη Μητρόπολη Πάφου για τον Τυχικό: Κλήθηκε η Αστυνομία - «Αν ήταν άξιος δεν θα έφευγε»

  •  29.01.2026 - 14:19
Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

  •  29.01.2026 - 17:23
Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.01.2026 - 15:50
Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

  •  29.01.2026 - 17:02
«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

  •  29.01.2026 - 11:29
Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  29.01.2026 - 12:06
VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

VIDEO: Συγκλονίζει υποψήφιος βουλευτής για τον Φειδία Παναγιώτου - «Έλαμψε το δωμάτιο, δεν είναι τυχαία που ήρθε στη ζωή μας»

  •  29.01.2026 - 14:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα