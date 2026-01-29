Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του 51χρονου, ο οποίος παρέμενε μέχρι σήμερα υπόδικος, καθώς δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τους περιοριστικούς όρους του Εφετείου, είχε ζητήσει όπως, αντί για προσωπική εγγύηση 10 χιλιάδων ευρώ και υπογραφή εγγύησης 100 χιλιάδων ευρώ από αξιόχρεο εγγυητή, ο κατηγορούμενος να καταθέσει χρηματική εγγύηση 50 χιλιάδων ευρώ, μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία του 51χρονου θα τοποθετηθούν στο stop-list της Αστυνομίας, θα παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και θα παρουσιάζεται δυο φορές της ημέρα σε αστυνομικό σταθμό της επιλογής του.

Νωρίτερα σήμερα, οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου, με τους τέσσερις να βρίσκονται σε διαφορετικό κατηγορητήριο από τους δυο 28χρονους που είχαν συλληφθεί τελευταίοι, από τις Ελληνικές Αρχές, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος.

Τα μέτρα ασφάλειας από πλευράς Αστυνομίας ήταν δρακόντεια και όλοι όσοι εισέρχονταν στην αίθουσα υποβάλλονταν σε σωματικό έλεγχο.

Για σκοπούς καταχώρησης κοινού κατηγορητηρίου, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε, από το Κακουργιοδικείο, αναστολή των ποινικών διώξεων, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Με τη σειρά του, το Επαρχιακό Δικαστήριο τους παρέπεμψε, με κοινό πλέον κατηγορητήριο, ενώπιον του Κακουργιοδικείου, το οποίο θα συνεδριάσει στις 24 Μαρτίου.

Οι έξι κατηγορούμενοι, δυο 30χρονοι, ένας 31χρονος, ένας 51χρονος και δυο 28χρονοι, αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών και κλοπή οχήματος.

Υπενθυμίζεται πως ο ένας 30χρονος φέρεται να σχετίζεται με την αγοραπωλησία της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή των δραστών, μετά τον εμπρησμό του βαν που χρησιμοποίησαν κατά την δολοφονική ενέδρα.

Ο άλλος 30χρονος, που είναι κατάδικος για άλλη υπόθεση, φέρεται να έδωσε οδηγίες, μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, για αγορά της μοτοσικλέτας, ενώ γενετικό υλικό του 51χρονου (που αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους) εντοπίστηκε σε κλοπιμαίο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση του θύματος.

Όσον αφορά στον 31χρονο, αυτός φέρεται ως ο οδηγός του βαν από το οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί. Αρχικά είχε συλληφθεί για συνέργεια μετά τη διάπραξη φόνου, αφού φέρεται ως το πρόσωπο που βοήθησε έναν εκ των δυο 28χρονων να διαφύγει μέσω των κατεχομένων. Στο πλαίσιο των ερευνών επανασυνελήφθη για νέα αδικήματα, καθώς φέρεται ως το πρόσωπο που παρήγγειλε πλαστές πινακίδες για το κλοπιμαίο όχημα, ενώ γενετικό υλικό του εντοπίστηκε σε καπέλο που έπεσε από έναν από τους δυο δράστες κατά τη διαφυγή τους με τη μοτοσικλέτα.

Ο ένας 28χρονος εκτιμάται ότι είναι ο εκτελεστής του Δημοσθένους και ο άλλος 28χρονος, ως το πρόσωπο που φυγάδευσε τους δράστες, με αυτοκίνητο τύπου SUV, όταν εγκατέλειψαν την μοτοσικλέτα.

