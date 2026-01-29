Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣτον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ προστέθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν
ΔΙΕΘΝΗ

Στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ προστέθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν

 29.01.2026 - 20:35
Στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ προστέθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έκαναν το αποφασιστικό βήμα να χαρακτηρίσουν τη Φρουρά της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Όποιο καθεστώς σκοτώνει τον λαό του εργάζεται προς τον χαμό του», ανέφερε η Κάλας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο αυστηρή και έσχατη λύση της ΕΕ, ισοδυναμώντας με δημόσια καταδίκη στη διεθνή σκηνή. Η Κάλας υπογράμμισε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης τίθενται ισότιμα με την Αλ Κάιντα, τη Χαμάς και το ISIS, και όσοι ενεργούν τρομοκρατικά θα αντιμετωπίζονται ανάλογα. Η ΕΕ επισημαίνει ότι η καταπίεση των διαδηλώσεων θα τιμωρηθεί με κυρώσεις.

Ο χαρακτηρισμός ως τρομοκρατική οργάνωση σημαίνει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στην ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των Φρουρών. Αν και πολλοί από αυτούς βρίσκονταν ήδη σε λίστες κυρώσεων, η κίνηση έχει κυρίως συμβολική αξία, ενισχύοντας όμως την πίεση μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, εκτίμησε ότι 10.000 έως 30.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, υπογράμμισε ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει σαφή απάντηση ως κοινότητα αξιών απέναντι σε βασανιστήρια, φυλακίσεις και εκτελέσεις. Η Γαλλία ζήτησε παράλληλα την απελευθέρωση κρατουμένων και την αποκατάσταση πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ τουλάχιστον τρείς Ευρωπαίοι πολίτες παραμένουν φυλακισμένοι στο Ιράν.

Η συμμετοχή στον κατάλογο δεν είναι μόνο συμβολική. Σύμφωνα με την πρόεδρο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ιράν, Χάνα Νόιμαν, δίνει νομική βάση για δράση κατά δικτύων και υποστηρικτών των Φρουρών της Επανάστασης στην ΕΕ, όπως συμβαίνει με το ISIS και τη Χαμάς.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην αποκλείει στρατιωτική επέμβαση και να απαιτεί από το Ιράν να παύσει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Η περιοχή θεωρείται πλέον πολύ εύθραυστη, με πιθανό στρατιωτικό πλήγμα να προκαλεί αβεβαιότητα για την ισορροπία δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

 29.01.2026 - 20:16
ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

Ευρείας σύσκεψης για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

  •  29.01.2026 - 16:28
Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  29.01.2026 - 19:36
Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

  •  29.01.2026 - 19:30
Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

  •  29.01.2026 - 20:16
Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.01.2026 - 15:50
Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

  •  29.01.2026 - 17:23
«Πράσινο» από Βουλή - Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα κινητά στις φυλακές

«Πράσινο» από Βουλή - Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα κινητά στις φυλακές

  •  29.01.2026 - 19:20
Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

  •  29.01.2026 - 17:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα