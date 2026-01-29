Στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ προστέθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έκαναν το αποφασιστικό βήμα να χαρακτηρίσουν τη Φρουρά της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Όποιο καθεστώς σκοτώνει τον λαό του εργάζεται προς τον χαμό του», ανέφερε η Κάλας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο αυστηρή και έσχατη λύση της ΕΕ, ισοδυναμώντας με δημόσια καταδίκη στη διεθνή σκηνή. Η Κάλας υπογράμμισε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης τίθενται ισότιμα με την Αλ Κάιντα, τη Χαμάς και το ISIS, και όσοι ενεργούν τρομοκρατικά θα αντιμετωπίζονται ανάλογα. Η ΕΕ επισημαίνει ότι η καταπίεση των διαδηλώσεων θα τιμωρηθεί με κυρώσεις.

Ο χαρακτηρισμός ως τρομοκρατική οργάνωση σημαίνει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στην ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των Φρουρών. Αν και πολλοί από αυτούς βρίσκονταν ήδη σε λίστες κυρώσεων, η κίνηση έχει κυρίως συμβολική αξία, ενισχύοντας όμως την πίεση μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, εκτίμησε ότι 10.000 έως 30.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, υπογράμμισε ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει σαφή απάντηση ως κοινότητα αξιών απέναντι σε βασανιστήρια, φυλακίσεις και εκτελέσεις. Η Γαλλία ζήτησε παράλληλα την απελευθέρωση κρατουμένων και την αποκατάσταση πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ τουλάχιστον τρείς Ευρωπαίοι πολίτες παραμένουν φυλακισμένοι στο Ιράν.

Η συμμετοχή στον κατάλογο δεν είναι μόνο συμβολική. Σύμφωνα με την πρόεδρο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ιράν, Χάνα Νόιμαν, δίνει νομική βάση για δράση κατά δικτύων και υποστηρικτών των Φρουρών της Επανάστασης στην ΕΕ, όπως συμβαίνει με το ISIS και τη Χαμάς.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην αποκλείει στρατιωτική επέμβαση και να απαιτεί από το Ιράν να παύσει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Η περιοχή θεωρείται πλέον πολύ εύθραυστη, με πιθανό στρατιωτικό πλήγμα να προκαλεί αβεβαιότητα για την ισορροπία δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα