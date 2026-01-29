Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρίσκονταν έξω από το αεροδρόμιο και ακολούθησαν με πομπή τις σορούς μέχρι το γήπεδο της Τούμπας. Εκεί βρισκόταν από νωρίς μεγάλος όγκος οπαδών που συγκεντρώθηκαν και με πυρσούς στα χέρια ετοιμάζονταν να υποδεχτούν τα αδικοχαμένα «αετόπουλα».

Ήταν λίγο μετά τις 19:00 όταν ξεκίνησε και η μοτοπορεία των οπαδών του «Δικεφάλου», που συνόδευε τις σορούς στο γήπεδο που λάτρεψαν από μικρά παιδιά.

Η διαδρομή που ακολούθησε η πομπή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέχρι την Τούμπα, ξεκίνησε από το αεροδρόμιο, πέρασε από τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, την Εθνικής Αντιστάσεως, τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Βούλγαρη, Κων. Καραμανλή, την Κλεάνθους για να καταλήξει στο γήπεδο της Τούμπας, έξω από τη Θύρα 4.

Πολύς κόσμος έφτασε έξω από το γήπεδο, προκειμένου να αφήσει ένα λουλούδι ή να ανάψει ένα κερί στη μνήμη των επτά οπαδών.

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε ακόμη ένα τρισάγιο, με τον κόσμο του «Δικεφάλου» που ήταν συγκεντρωμένος να φωνάζει στο τέλος του τρισάγιου «Αδέρφια Ζείτε Εσείς Μας Οδηγείτε».

Το χρονικό του επαναπατρισμού

Από την Τιμισοάρα έως τη Θεσσαλονίκη, οι εικόνες είναι φορτισμένες: συντονισμένες επιχειρήσεις, σιωπηλές πτήσεις, και μια πόλη που ετοιμάζεται να υποδεχθεί με δάκρυα και σεβασμό τους νεκρούς της. Λίγο μετά τις 4 ολοκληρώθηκε το τρισάγιο στη μνήμη των 7 οπαδών και ξεκίνησε η διαδικασία επαναπατρισμού.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ήδη συγκεντρωθεί για έναν τελευταίο αποχαιρετισμό, μετατρέποντας τον επαναπατρισμό τον σορών σε μια συλλογική στιγμή μνήμης και τιμής.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε απόλυτη ετοιμότητα για τη διακομιδή και του τρίτου τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Ρουμανία, με την ελπίδα η τραγωδία να μην γράψει άλλες σκοτεινές σελίδες.

