Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVideo: Υποχρεώθηκε να ζητά συγγνώμη από τον άπιστο σύζυγό της και έγινε διάσημη
LIKE ONLINE

Video: Υποχρεώθηκε να ζητά συγγνώμη από τον άπιστο σύζυγό της και έγινε διάσημη

 29.01.2026 - 20:07
Video: Υποχρεώθηκε να ζητά συγγνώμη από τον άπιστο σύζυγό της και έγινε διάσημη

Όταν η Κινέζα Νιου Να ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της τη απατούσε επί πέντε χρόνια με συνάδελφό του στη δουλειά, αποφάσισε να πάρει εκδίκηση με τον δικό της τρόπο. Ανέβασε στα social media στοιχεία που αποδείκνυαν τη σχέση τους, μαζί με τα ονόματα και προσωπικές πληροφορίες των δύο εμπλεκομένων.

Η κίνησή της ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης, όμως σύντομα είχε σοβαρές νομικές συνέπειες.

Η μήνυση και η διαφορετική απόφαση του δικαστηρίου: Πως μία... συγγνώμη έγινε δημόσια καταγγελία
Ο σύζυγος της Νιου και η ερωμένη του, η οποία ήταν επίσης παντρεμένη, κατέθεσαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και... δικαιώθηκαν. Το δικαστήριο διέταξε τη γυναίκα που είχε απατηθεί να ζητά δημόσια συγγνώμη από το ζευγάρι επί 15 συνεχόμενες ημέρες. Ωστόσο, εκείνη κατάφερε να μετατρέψει τη δικαστική της ήττα σε προσωπική νίκη.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η Νιου όφειλε να αναρτά καθημερινά δήλωση συγγνώμης στους λογαριασμούς της στο Baidu Tieba και στο Douyin, διατηρώντας τις αναρτήσεις για τουλάχιστον 15 ημέρες χωρίς διαγραφή.

Στα βίντεο που δημοσίευσε, η Νιου πράγματι ζητά συγγνώμη από τον σύζυγό της και την ερωμένη του, αλλά ταυτόχρονα συνοδεύει την «απολογία» με αποκαλύψεις.

Εκεί, περιλαμβάνονται αποδείξεις για αγορές πολυτελών αγαθών που έκανε ο σύζυγός της για τρίτο πρόσωπο, στοιχεία που δείχνουν ότι δεν συνέβαλε στα δίδακτρα της κόρης τους ούτε στη δόση του στεγαστικού δανείου, αλλά και καταγγελίες ότι δεν πήγαινε να πάρει το παιδί από το σχολείο στη Λουογιάνγκ.

Η ίδια κάνει επίσης αναφορές σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και επαναλαμβάνει διαρκώς την απιστία του συζύγου της.

Η απόλυτη αποθέωση από το κοινό: «Αυτό δεν είναι συγγνώμη, δημόσια εκτέλεση είναι»

Τα βίντεο της «δημόσιας συγγνώμης» έγιναν αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και πάνω από μισό εκατομμύριο likes το καθένα. Χρήστες από όλη την Κίνα παρακολουθούν καθημερινά την υπόθεση, περιμένοντας με αγωνία το επόμενο βίντεο. Μερικοί μάλιστα τη συμβουλεύουν πώς να συνεχίσει τις αποκαλύψεις χωρίς να παραβιάσει τη δικαστική απόφαση. 

«Αυτό δεν είναι συγγνώμη, είναι δημόσια εκτέλεση. Και μάλιστα συνοδεύεται από αποδείξεις ότι ο άπιστος σύζυγος ξόδευε χρήματα για την ερωμένη του», σχολίασε ένας χρήστης. «Θα παρακολουθώ κάθε μέρα το βίντεο συγγνώμης της κυρίας Νιου», έγραψε κάποιος άλλος.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η τεράστια δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην εταιρεία όπου εργάζονταν ο πρώην σύζυγος της Νιου και η ερωμένη του, με αποτέλεσμα και οι δύο να τεθούν σε αναστολή.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

 29.01.2026 - 19:36
Επόμενο άρθρο

Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

 29.01.2026 - 20:16
ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

Ευρείας σύσκεψης για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

  •  29.01.2026 - 16:28
Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  29.01.2026 - 19:36
Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

  •  29.01.2026 - 19:30
Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

  •  29.01.2026 - 20:16
Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.01.2026 - 15:50
Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

  •  29.01.2026 - 17:23
«Πράσινο» από Βουλή - Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα κινητά στις φυλακές

«Πράσινο» από Βουλή - Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα κινητά στις φυλακές

  •  29.01.2026 - 19:20
Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

Επ. Μεταφορών: Ζήτησε εισηγήσεις από αρμόδιους για πάταξη παρανομίας στα αστικά ταξί

  •  29.01.2026 - 17:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα