Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Το συγκεκριμένο μέλος, το οποίο υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, διερευνάται για τα ακόλουθα αδικήματα:

1.Κατάχρηση εξουσίας.

2.Δόλου και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό.

3.Μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού μέσου επικοινωνίας στα αστυνομικά κρατητήρια.

4.Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος.

5.Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου / αποκάλυψη κρατικού απορρήτου.

6.Ανυπακοή σε διατάξεις νόμων που επιβάλλουν καθήκον.

7.Δεκασμό δημόσιου λειτουργού.

8.Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (σύμφωνα με τον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο).

9.Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το εν λόγω μέλος, ενώ εκτελούσε καθήκον φρούρησης σε αστυνομικά κρατητήρια, φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό κινητό του τηλέφωνο σε κρατούμενο, ο οποίος προέβη σε αριθμό κλήσεων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.