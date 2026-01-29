Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα καπνικών από τ/κ όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Αφέθηκε ελεύθερη πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα καπνικών από τ/κ όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Αφέθηκε ελεύθερη πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ

 29.01.2026 - 23:08
Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα καπνικών από τ/κ όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Αφέθηκε ελεύθερη πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών που εντοπίστηκαν σε τ/κ εμπορικό όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού  - Λάρνακας προχώρησαν την Πέμπτη λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του αρμόδιου Τμήματος.

Σημειώνεται ότι μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας ανέκοψαν εμπορικό όχημα με τ/κ αριθμούς εγγραφής λόγω τροχαίων παραβάσεων στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λάρνακας στο ύψος της Κοφίνου.

«Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον αποθηκευτικό χώρο του οχήματος εντοπίστηκαν χαρτοκιβώτια που περιείχαν μεγάλες ποσότητες καπνού για ναργιλέ αλλά και για στριφτό τσιγάρο, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα», προστίθεται. «Άμεσα ειδοποιήθηκαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, οι οποίοι ανέλαβαν την καταμέτρηση και κατάσχεση των καπνικών προϊόντων», αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται, καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 12 συσκευασίες του 1 κιλού και 24 συσκευασίες των 250 γραμμαρίων η κάθε μία με καπνό για ναργιλέ (συνολικά 18 κιλά καπνό για ναργιλέ), και 120 συσκευασίες των 50 γρ η κάθε μία με καπνό για στριφτό τσιγάρο (συνολικά 6 κιλά καπνό για στριφτό τσιγάρο).

Η οδηγός του οχήματος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς των λαθραίων καπνικών.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή €6,500 ευρώ πλέον €500 για την απόδοση του οχήματος, καταλήγει το δελτίο Τύπου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Η αλήθεια της Annie Alexui»: Με δάκρυα στα μάτια και εξομολογητική διάθεση, στο νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε από χορηγό σε πολυτελή ξενοδοχείο - Τι της ζήτησε;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Δύσκολες ώρες για Κύπριο Βουλευτή - Πέθανε η γιαγιά του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Απαντούν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές - «Δύο γκέι γείτονες σε κάλεσαν στον γάμο τους. Θα πας;»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας, δείτε βίντεο

 29.01.2026 - 22:54
Επόμενο άρθρο

Ζελένσκι: Περιμένουμε η Ρωσία να τηρήσει την εκεχειρία για μία εβδομάδα, όπως συμφώνησε

 29.01.2026 - 23:26
ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

Ευρείας σύσκεψης για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

ΠτΔ: «Προτεραιότητα η ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, σημαντικά όλα τα θέματα υγείας»

  •  29.01.2026 - 16:28
Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Σύλληψη αστυνομικού: Φρουρούσε τον κρατούμενο και του έδινε το κινητό του - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  29.01.2026 - 19:36
Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

  •  29.01.2026 - 19:30
Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

Video: Στην Τούμπα συνοδεία μοτοπορείας οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ, το συγκλονιστικό «αντίο» με συνθήματα και καπνογόνα

  •  29.01.2026 - 20:16
Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθερος υπό όρους ο 51χρονος - Στις Κεντρικές Φυλακές οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.01.2026 - 15:50
Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

Παίρνουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού στη Λάρνακα - Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρία του ΕΟΑ

  •  29.01.2026 - 17:23
«Πράσινο» από Βουλή - Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα κινητά στις φυλακές

«Πράσινο» από Βουλή - Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα κινητά στις φυλακές

  •  29.01.2026 - 19:20
«Μια λάθος κίνηση, δευτερόλεπτα μακριά» - Γλίτωσαν από σοβαρό ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού

«Μια λάθος κίνηση, δευτερόλεπτα μακριά» - Γλίτωσαν από σοβαρό ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού

  •  29.01.2026 - 21:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα