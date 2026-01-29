Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα καπνικών από τ/κ όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Αφέθηκε ελεύθερη πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ

Σημειώνεται ότι μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας ανέκοψαν εμπορικό όχημα με τ/κ αριθμούς εγγραφής λόγω τροχαίων παραβάσεων στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λάρνακας στο ύψος της Κοφίνου.

«Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον αποθηκευτικό χώρο του οχήματος εντοπίστηκαν χαρτοκιβώτια που περιείχαν μεγάλες ποσότητες καπνού για ναργιλέ αλλά και για στριφτό τσιγάρο, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα», προστίθεται. «Άμεσα ειδοποιήθηκαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, οι οποίοι ανέλαβαν την καταμέτρηση και κατάσχεση των καπνικών προϊόντων», αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται, καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 12 συσκευασίες του 1 κιλού και 24 συσκευασίες των 250 γραμμαρίων η κάθε μία με καπνό για ναργιλέ (συνολικά 18 κιλά καπνό για ναργιλέ), και 120 συσκευασίες των 50 γρ η κάθε μία με καπνό για στριφτό τσιγάρο (συνολικά 6 κιλά καπνό για στριφτό τσιγάρο).

Η οδηγός του οχήματος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς των λαθραίων καπνικών.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή €6,500 ευρώ πλέον €500 για την απόδοση του οχήματος, καταλήγει το δελτίο Τύπου.