Προειδοποίηση για κοκτέιλ φυτοφαρμάκων στα μήλα της Ευρώπης - Ο κίνδυνος για τον οργανισμό

 30.01.2026 - 06:42
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων επιτρέπονται σε ορισμένα όρια. Ωστόσο, η ΜΚΟ PAN Europe κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιθανές συνέπειες της «συνδυαστικής έκθεσης», όταν ένα προϊόν περιέχει πολλά φυτοφάρμακα ταυτόχρονα.

Ο Μαρτέν Ντερμίν, στέλεχος της οργάνωσης, κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) ότι αξιολογεί κάθε ουσία ξεχωριστά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους από την πολλαπλή έκθεση.

Σύμφωνα με την PAN Europe, περίπου το 85% των μήλων που κυκλοφορούν στην αγορά περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, και η ασφάλεια της κατανάλωσής τους παραμένει αβέβαιη, με ενδεχόμενο κίνδυνο για την υγεία, όπως καρκίνος ή στειρότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, αν τα ίδια μήλα προορίζονταν για βρεφική διατροφή, το 93% των δειγμάτων θα ξεπερνούσαν τα επιτρεπτά όρια για παιδιά κάτω των τριών ετών. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα τρόφιμα βρεφικής ηλικίας είναι αυστηρότερη, προκειμένου να προστατεύεται η ανάπτυξη των παιδιών.

Η ΜΚΟ συνιστά την προτίμηση βιολογικών μήλων ή την αφαίρεση της φλούδας στα συμβατικά μήλα πριν την κατανάλωση. Μαζί με την μπανάνα, το μήλο παραμένει από τα πιο δημοφιλή φρούτα στην Ευρώπη και είναι επίσης το πιο παραγόμενο στην Ε.Ε., κυρίως στην Πολωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Παράλληλα, η έντονη χρήση φυτοφαρμάκων οφείλεται στην ανάγκη αντιμετώπισης ασθενειών όπως η ψώρα της μηλιάς, η σημαντικότερη μυκητολογική απειλή για τα δέντρα.

Πηγή: ertnews.gr

