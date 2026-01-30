VIDEO - Αριστοδήμου κατά Φαίδωνος: Είμαι έτοιμος να καταθέσω - Δεν με κάλεσε ποτέ η Αστυνομία

Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 30.01.2026 - 13:03
Σε νέα σοβαρή παρέμβαση προχώρησε ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου, δηλώνοντας έτοιμος να καταθέσει επίσημα στοιχεία για υπόθεση που, όπως υποστηρίζει, εμπλέκει τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο.

Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», ο κ. Αριστοδήμου επανέφερε στο προσκήνιο υπόθεση που, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει ανεξερεύνητη εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Όπως υπενθυμίστηκε, είχε αναφερθεί στους ίδιους ισχυρισμούς και στο παρελθόν σε τηλεοπτική του παρέμβαση, απόσπασμα της οποίας αναδημοσιεύτηκε πρόσφατα στα κοινωνικά δίκτυα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στάση των Αρχών, εκφράζοντας απορία για το γεγονός ότι από το 2016, οπότε και προχώρησε στην πρώτη δημόσια καταγγελία, δεν κλήθηκε ποτέ από την Αστυνομία για κατάθεση. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι «Είμαι έτοιμος, εάν έρθει η Αστυνομία, να στηρίξω όλα όσα είπα τότε. Διερωτώμαι γιατί δεν ήρθαν να μου πάρουν κατάθεση τόσα χρόνια».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

Σημειώνεται ότι παρότι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν δημοσιοποιούνται για νομικούς λόγους, ο κ. Αριστοδήμου επιμένει ότι διαθέτει συγκεκριμένη μαρτυρία και δηλώνει πως τα στοιχεία παραμένουν στη διάθεσή του, αναμένοντας την αξιοποίησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε το βίντεο:

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

