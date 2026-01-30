ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»

Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 30.01.2026 - 13:08
Αναστάτωση προκλήθηκε στους κόλπους της Εθνικής Φρουράς όταν εκρηκτική ύλη «έκανε φτερά» από πεδίο βολής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συναγερμός στην ΕΦ: Εξαφανίστηκαν 13 κιλά εκρηκτικών κατά τη διάρκεια άσκησης – Σε εξέλιξη έρευνες

Όπως δήλωσε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι» ο εκπρόσωπος Τύπου υπ. Άμυνας Χρίστος Πιερή, κατά διάρκεια χθεσινής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού κάναμε κάποιες ελεγχόμενες εκρήξεις. «Μία από αυτές τις εκρήξεις δεν είχε γίνει. Τηρηθήκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας που έπρεπε και όταν πήγαμε στην περιοχή για να γίνει ξανά διαδικασία της έκρηξης, αυτά τα εκρηκτικά δεν ήταν εκεί στη θέση που είχαν τοποθετηθεί».

«Αμέσως ειδοποιήθηκε η ηγεσία του ΓΕΕΦ και του υπουργείου Άμυνας καθώς και ο τοπικός Αστυνομικός Σταθμός και το συμβάν διερευνάται», πρόσθεσε.

Υπέδειξε ότι αυτό που ακούστηκε για ποσότητα υπερβολικά μεγάλη των 300 κιλών δεν ισχύει. «Ήταν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί των 15 λίτρων που μεταφράζεται σε 13,6 κιλά. Είναι πάλι αρκετά μεγάλη ποσότητα. Δεν υποβαθμίζουμε το γεγονός. Θα γίνουν όλες οι έρευνες ώστε να εντοπιστεί πώς έγινε αυτό το συμβάν», κατέληξε ο Χρίστος Πιερή.

Αργότερα μιλώντας στον ALPHA Kύπρου, ανέφερε πως «Υποψιαζόμαστε πως ενδεχομένως να έγινε ταυτόχρονα με την προηγούμενη έκρηξη, γιατί είχαν στηθεί και τα δύο σημεία από πριν έγκαιρα ή στη διάρκεια μέχρι να πάνε στο σημείο κάλυψης ίσως να έγινε διέλευση κάποιου εκεί πέρα. Είναι όλα εικασίες».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα εδώ.

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

