Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠυροβολισμοί στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο Αστυνομικός που έδωσε το κινητό του σε κρατούμενο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο Αστυνομικός που έδωσε το κινητό του σε κρατούμενο

 30.01.2026 - 13:13
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο Αστυνομικός που έδωσε το κινητό του σε κρατούμενο

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή διάταγμα κράτησης για περίοδο 4 ημερών εναντίον Αστυνομικού που συνελήφθη χθες, καθώς φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό κινητό του τηλέφωνο σε πρόσωπο, ενόσω αυτό τελούσε υπό κράτηση σε σχέση με την υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, στο κέντρο της Λάρνακας.

Το μέλος της Αστυνομίας, που συνελήφθη χθες βάσει δικαστικού εντάλματος από τα Μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο συνήγορος υπεράσπισής του υπόπτου έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για κράτηση του πελάτη του.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 4 ημερών.

Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε από το Δικαστήριο όπως η διαδικασία γίνει κεκλεισμένων των θυρών επικαλούμενη το άρθρο 12 του νόμου που αφορά την προστασία υπηρεσιακού καθήκοντος των μελών της Υπηρεσίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου ζήτησε όπως η διαδικασία γίνει ανοικτή για να τεθούν ζητήματα που αφορούν όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας αφού δεν γίνεται, όπως είπε, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης «να χρησιμοποιούνται από τις αρχές του κράτους για δημιουργία αισθήματος φόβου και περιρρέουσας ατμόσφαιρας αλά καρτ».

Διερωτήθηκε επίσης «πώς γίνεται αυτός που αιτείται η διαδικασία να γίνει κεκλεισμένων των θυρών να διέρρευσε από χθες για μέλος της Αστυνομίας στοιχεία που περιλαμβάνονται στον όρκο του αιτήματος κράτησης του υπόπτου».

Το Δικαστήριο αποφάσισε τελικά όπως η διαδικασία γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, το συγκεκριμένο μέλος, το οποίο υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, διερευνάται για κατάχρηση εξουσίας, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού μέσου επικοινωνίας στα αστυνομικά κρατητήρια, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου / αποκάλυψη κρατικού απορρήτου, ανυπακοή σε διατάξεις νόμων που επιβάλλουν καθήκον, δεκασμό δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (σύμφωνα με τον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο) και αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το εν λόγω μέλος, ενώ εκτελούσε καθήκον φρούρησης σε αστυνομικά κρατητήρια, φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό κινητό του τηλέφωνο σε κρατούμενο, ο οποίος προέβη σε αριθμό κλήσεων, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO
VIDEO - Αριστοδήμου κατά Φαίδωνος: Είμαι έτοιμος να καταθέσω - Δεν με κάλεσε ποτέ η Αστυνομία
ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»
Viral βίντεο στη Λεμεσό: Έψαχνε τον καφέ της… και τον βρήκε να κάνει βόλτα πάνω στο αυτοκίνητο!
Ένα νέο ghost kitchen στη Λευκωσία φέρνει στην πόρτα σου άρωμα και γεύσεις από Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες
Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»

 30.01.2026 - 13:08
Επόμενο άρθρο

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Βάζει τέλος στα σενάρια και ξεκαθαρίζει για τις εκλογές Μαΐου - Τι ισχύει με την υποψηφιότητα της

 30.01.2026 - 13:17
Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

  •  30.01.2026 - 07:14
Λετυμπιώτης: Ο ΠτΔ πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Τ/κ ηγέτη εντός Φεβρουαρίου

Λετυμπιώτης: Ο ΠτΔ πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Τ/κ ηγέτη εντός Φεβρουαρίου

  •  30.01.2026 - 09:56
VIDEO - Αριστοδήμου κατά Φαίδωνος: Είμαι έτοιμος να καταθέσω - Δεν με κάλεσε ποτέ η Αστυνομία

VIDEO - Αριστοδήμου κατά Φαίδωνος: Είμαι έτοιμος να καταθέσω - Δεν με κάλεσε ποτέ η Αστυνομία

  •  30.01.2026 - 13:03
ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»

ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»

  •  30.01.2026 - 13:08
Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

  •  30.01.2026 - 10:05
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Βάζει τέλος στα σενάρια και ξεκαθαρίζει για τις εκλογές Μαΐου - Τι ισχύει με την υποψηφιότητα της

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Βάζει τέλος στα σενάρια και ξεκαθαρίζει για τις εκλογές Μαΐου - Τι ισχύει με την υποψηφιότητα της

  •  30.01.2026 - 13:17
Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

  •  30.01.2026 - 10:50
Αυτό είναι το πρόγραμμα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2026 - Πότε ξεκινούν και πότε ολοκληρώνονται

Αυτό είναι το πρόγραμμα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2026 - Πότε ξεκινούν και πότε ολοκληρώνονται

  •  30.01.2026 - 11:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα