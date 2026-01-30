Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο Αστυνομικός που έδωσε το κινητό του σε κρατούμενο

Το μέλος της Αστυνομίας, που συνελήφθη χθες βάσει δικαστικού εντάλματος από τα Μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο συνήγορος υπεράσπισής του υπόπτου έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για κράτηση του πελάτη του.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 4 ημερών.

Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε από το Δικαστήριο όπως η διαδικασία γίνει κεκλεισμένων των θυρών επικαλούμενη το άρθρο 12 του νόμου που αφορά την προστασία υπηρεσιακού καθήκοντος των μελών της Υπηρεσίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου ζήτησε όπως η διαδικασία γίνει ανοικτή για να τεθούν ζητήματα που αφορούν όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας αφού δεν γίνεται, όπως είπε, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης «να χρησιμοποιούνται από τις αρχές του κράτους για δημιουργία αισθήματος φόβου και περιρρέουσας ατμόσφαιρας αλά καρτ».

Διερωτήθηκε επίσης «πώς γίνεται αυτός που αιτείται η διαδικασία να γίνει κεκλεισμένων των θυρών να διέρρευσε από χθες για μέλος της Αστυνομίας στοιχεία που περιλαμβάνονται στον όρκο του αιτήματος κράτησης του υπόπτου».

Το Δικαστήριο αποφάσισε τελικά όπως η διαδικασία γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, το συγκεκριμένο μέλος, το οποίο υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, διερευνάται για κατάχρηση εξουσίας, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού μέσου επικοινωνίας στα αστυνομικά κρατητήρια, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου / αποκάλυψη κρατικού απορρήτου, ανυπακοή σε διατάξεις νόμων που επιβάλλουν καθήκον, δεκασμό δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (σύμφωνα με τον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο) και αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το εν λόγω μέλος, ενώ εκτελούσε καθήκον φρούρησης σε αστυνομικά κρατητήρια, φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό κινητό του τηλέφωνο σε κρατούμενο, ο οποίος προέβη σε αριθμό κλήσεων, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

