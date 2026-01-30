Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Βάζει τέλος στα σενάρια και ξεκαθαρίζει για τις εκλογές Μαΐου - Τι ισχύει με την υποψηφιότητα της

Επειδή παρακολουθώ διάφορα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε συμφωνία με οιανδήποτε σχηματισμό .

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν ληφθεί τελική απόφαση κατα πόσον θα επανδιεκδικήσω κοινοβουλευτική έδρα δεν θα μπω σε διαδικασία συζήτησης εάν υπάρχουν κοινοί στόχοι. Προβληματισμοί αναπτύσσονται όχι όμως αποφάσεις. Για την ώρα είμαι επικεντρωμένη σε σοβαρά καθήκοντα που έχω και διεθνείς δράσεις οπότε δεν πρόκειται να μπω σε οιανδήποτε διαδικασία στο παρόν στάδιο .

Όσον αφορά στην συνάντηση μου με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ αυτή έγινε πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου και δεν υπήρξε συνέχεια , ούτε υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία για επανακαθορισμό άλλης συνάντησης στο μεσοδιάστημα. Ούτε από τον ίδιο , ούτε από άλλο πρόσωπο του γραφείου του. Επικοινωνία είχαμε μόλις σήμερα το πρωί 30/1/2026 όποτε και προγραμματίστηκε συνάντηση για την επόμενη βδομάδα. Να τονίσω επίσης ότι σε καμία περίπτωση θα μου ζητείτο συνάντηση αυτού του επιπέδου και δεν θα ανταποκρινόμουν άμεσα.