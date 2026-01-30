Συλληφθείς για σεξουαλική επίθεση σε φοιτήτρια στη Φλόριντα, πήγε να «βάλει χέρι» σε μια αστυνομικό όταν οδηγούνταν στη φυλακή

Ο Στίβεν Ρίβερς συνελήφθη την Τρίτη και, μία ημέρα αργότερα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι γενετικό υλικό (DNA) τον συνδέει με την επίθεση που σημειώθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Florida Memorial. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ρίβερς κατηγορείται ότι ακολούθησε και επιτέθηκε σε φοιτήτρια που φοιτούσε στο συγκεκριμένο ίδρυμα.

Τη στιγμή του περιστατικού κατέγραψαν κάμερες του NBC6. Στο βίντεο, ο Ρίβερς εμφανίζεται φορώντας λευκή στολή κρατουμένου και χειροπέδες, ενώ μια γυναίκα ντετέκτιβ κρατά ανοιχτή την πόρτα για τους αστυνομικούς που τον συνοδεύουν. Το οπτικό υλικό δείχνει το χέρι του να κινείται πίσω από την πλάτη του και να απλώνεται προς τη γυναίκα.

Το περιστατικό που οδήγησε στις πρόσθετες κατηγορίες σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κατά τη μεταγωγή του στο σωφρονιστικό κέντροΌπως αναφέρεται στην έκθεση σύλληψης, την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν προς το όχημα μεταφοράς, μία επικεφαλής γυναίκα ντετέκτιβ πέρασε δίπλα του.«Ο κ. Ρίβερς κινήθηκε επιθετικά, τείνοντας το χέρι του και επιχειρώντας με δύναμη να αγγίξει τους γλουτούς της ντετέκτιβ», αναφέρουν οι Αρχές.Σύμφωνα με την έκθεση, οι αστυνομικοί τον συγκράτησαν αμέσως, πιέζοντάς τον σε ένα κιγκλίδωμα, ενώ ο Ρίβερς φέρεται να γέλασε και να είπε: «Καλή αντίδραση. Αλλά δεν δίνω δεκάρα».Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι ο 30χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις τον Δεκέμβριο του 2025 από το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων της Φλόριντα, έχοντας εκτίσει ποινή για άσεμνη και έκλυτη συμπεριφορά σε υπόθεση στην κομητείαΠλέον, ο Ρίβερς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης χωρίς πρόκληση σοβαρού σωματικού τραυματισμού, επίθεση σε αστυνομικό και αντίσταση κατά της αρχής χωρίς χρήση βίας. Οι κατηγορίες αυτές προστίθενται σε εκείνες της σεξουαλικής επίθεσης και της ληστείας με αιφνιδιαστική αρπαγή που αφορούν το περιστατικό στο πανεπιστήμιο.Η εγγύηση για την υπόθεση της σεξουαλικής επίθεσης σε φοιτήτρια ορίστηκε σταενώ για τη δεύτερη υπόθεση στα