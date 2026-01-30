Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυλληφθείς για σεξουαλική επίθεση σε φοιτήτρια στη Φλόριντα, πήγε να «βάλει χέρι» σε μια αστυνομικό όταν οδηγούνταν στη φυλακή
ΔΙΕΘΝΗ

Συλληφθείς για σεξουαλική επίθεση σε φοιτήτρια στη Φλόριντα, πήγε να «βάλει χέρι» σε μια αστυνομικό όταν οδηγούνταν στη φυλακή

 30.01.2026 - 14:27
Συλληφθείς για σεξουαλική επίθεση σε φοιτήτρια στη Φλόριντα, πήγε να «βάλει χέρι» σε μια αστυνομικό όταν οδηγούνταν στη φυλακή

Αντιμέτωπος με νέες, σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ένας 30χρονος άνδρας στη Φλόριντα, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί για σεξουαλική επίθεση σε φοιτήτρια του πανεπιστημίου Florida Memorial, καθώς φέρεται να επιχείρησε να παρενοχλήσει σεξουαλικά γυναίκα αστυνομικό την ώρα που οδηγείτο σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο Στίβεν Ρίβερς συνελήφθη την Τρίτη και, μία ημέρα αργότερα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι γενετικό υλικό (DNA) τον συνδέει με την επίθεση που σημειώθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Florida Memorial. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ρίβερς κατηγορείται ότι ακολούθησε και επιτέθηκε σε φοιτήτρια που φοιτούσε στο συγκεκριμένο ίδρυμα.

Το περιστατικό που οδήγησε στις πρόσθετες κατηγορίες σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κατά τη μεταγωγή του στο σωφρονιστικό κέντρο Turner Guilford Knight. Όπως αναφέρεται στην έκθεση σύλληψης, την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν προς το όχημα μεταφοράς, μία επικεφαλής γυναίκα ντετέκτιβ πέρασε δίπλα του.


«Ο κ. Ρίβερς κινήθηκε επιθετικά, τείνοντας το χέρι του και επιχειρώντας με δύναμη να αγγίξει τους γλουτούς της ντετέκτιβ», αναφέρουν οι Αρχές.

Τη στιγμή του περιστατικού κατέγραψαν κάμερες του NBC6. Στο βίντεο, ο Ρίβερς εμφανίζεται φορώντας λευκή στολή κρατουμένου και χειροπέδες, ενώ μια γυναίκα ντετέκτιβ κρατά ανοιχτή την πόρτα για τους αστυνομικούς που τον συνοδεύουν. Το οπτικό υλικό δείχνει το χέρι του να κινείται πίσω από την πλάτη του και να απλώνεται προς τη γυναίκα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αστυνομικοί τον συγκράτησαν αμέσως, πιέζοντάς τον σε ένα κιγκλίδωμα, ενώ ο Ρίβερς φέρεται να γέλασε και να είπε: «Καλή αντίδραση. Αλλά δεν δίνω δεκάρα».

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι ο 30χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις τον Δεκέμβριο του 2025 από το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων της Φλόριντα, έχοντας εκτίσει ποινή για άσεμνη και έκλυτη συμπεριφορά σε υπόθεση στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

Πλέον, ο Ρίβερς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης χωρίς πρόκληση σοβαρού σωματικού τραυματισμού, επίθεση σε αστυνομικό και αντίσταση κατά της αρχής χωρίς χρήση βίας. Οι κατηγορίες αυτές προστίθενται σε εκείνες της σεξουαλικής επίθεσης και της ληστείας με αιφνιδιαστική αρπαγή που αφορούν το περιστατικό στο πανεπιστήμιο.

Η εγγύηση για την υπόθεση της σεξουαλικής επίθεσης σε φοιτήτρια ορίστηκε στα 505.000 δολάρια, ενώ για τη δεύτερη υπόθεση στα 5.501 δολάρια.
 
Η αστυνομία εκφράζει ανησυχία ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα και καλεί όποιον είχε οποιαδήποτε επαφή με τον Ρίβερς τις τελευταίες εβδομάδες να επικοινωνήσει με τις Αρχές.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO
VIDEO - Αριστοδήμου κατά Φαίδωνος: Είμαι έτοιμος να καταθέσω - Δεν με κάλεσε ποτέ η Αστυνομία
ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»
Viral βίντεο στη Λεμεσό: Έψαχνε τον καφέ της… και τον βρήκε να κάνει βόλτα πάνω στο αυτοκίνητο!
Ένα νέο ghost kitchen στη Λευκωσία φέρνει στην πόρτα σου άρωμα και γεύσεις από Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες
Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Φειδίας: Κατεβαίνει υποψήφιος στο κόμμα του; Όσα αποκάλυψε - Ξεκαθαρίζει για SAFE και προσωπικές κατηγορίες

 30.01.2026 - 14:22
Επόμενο άρθρο

Διαβήτης: Γιατί «χτυπά» διαφορετικά την καρδιά ανδρών και γυναικών – Νέα μελέτη εξηγεί

 30.01.2026 - 14:49
Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

  •  30.01.2026 - 07:14
Λετυμπιώτης: Ο ΠτΔ πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Τ/κ ηγέτη εντός Φεβρουαρίου

Λετυμπιώτης: Ο ΠτΔ πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Τ/κ ηγέτη εντός Φεβρουαρίου

  •  30.01.2026 - 09:56
Ραγδαίες οι εξελίξεις: Ζητά τερματισμό έρευνας η σύζυγος του Φαίδωνος - Έστειλε επιστολή στην Αστυνομία

Ραγδαίες οι εξελίξεις: Ζητά τερματισμό έρευνας η σύζυγος του Φαίδωνος - Έστειλε επιστολή στην Αστυνομία

  •  30.01.2026 - 15:03
VIDEO - Φειδίας: Κατεβαίνει υποψήφιος στο κόμμα του; Όσα αποκάλυψε - Ξεκαθαρίζει για SAFE και προσωπικές κατηγορίες

VIDEO - Φειδίας: Κατεβαίνει υποψήφιος στο κόμμα του; Όσα αποκάλυψε - Ξεκαθαρίζει για SAFE και προσωπικές κατηγορίες

  •  30.01.2026 - 14:22
Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

  •  30.01.2026 - 10:05
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Βάζει τέλος στα σενάρια και ξεκαθαρίζει για τις εκλογές Μαΐου - Τι ισχύει με την υποψηφιότητα της

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Βάζει τέλος στα σενάρια και ξεκαθαρίζει για τις εκλογές Μαΐου - Τι ισχύει με την υποψηφιότητα της

  •  30.01.2026 - 13:17
Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

  •  30.01.2026 - 10:50
ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»

ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»

  •  30.01.2026 - 13:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα